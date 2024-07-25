桃機午後恢復疏運「全天飛568架次」　2原因航班可能延誤

▲凱米颱風遠離，桃園機場今午後陸續恢復疏運。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風遠離，桃園機場陸續疏運作業，桃機公司表示，今有204航班取消或延誤，預計中午起陸續恢復疏運，將開始有大量旅客入出境，預估航班約有568架次，為消化颱風影響航班、庫頁島火山噴發影響航路，班機可能會有延誤情況。

受凱米颱風影響，桃園國際機場今(25日)航班共有204航班取消或延誤，其中入境航班取消92班，出境航班取消112班，中午過後預計陸續恢復疏運。

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桃機公司表示，因應凱米颱風遠離，航班陸續恢復原有運作，今日上午9時召開第6次應變會議，桃園機場中午起將會進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於13時至23時，航班數461架次，約占全日航班數8成，為消化受颱風影響航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形，請旅客耐心等候。

桃機公司表示，因應颱風過後復原疏運作業，機場公司已預先協調航空公司調整航班、請CIQS通關單位增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

桃園機場觀景台原定暫停開放至26日上午，因颱風逐漸遠離，桃機公司表示，經評估後，將提前於今(25)日中午12時開放。另受颱風影響，原定昨日抵達的阿聯酋EK366航班延誤一日，與今日的EK366將有兩架A380航機抵達，機場將安排停靠C2、D6等停機位，並備妥作業人力與資源，妥善處理A380連續到場的大量旅客需求。