桃機體驗營8月底起登場　夜宿機場膠囊旅館

▲桃園機場體驗營8月底起連3梯次登場。（資料圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃機公司推出「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」，8月底至9月初舉辦三梯次，首度安排學員夜宿全台唯一機場航廈內膠囊旅館「町·草休行館」，更攜手星宇航空公司前進「運籌中心」與「飛機維修棚廠」神祕場域，即起開放報名。

機場公司表示，為讓民眾有機會深入體驗機場運作，去年首度舉辦2天1夜暑期營隊，開放報名後立即秒殺額滿。今年「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」內容更多元，將前進機場空側跑道，近距離了解地面勤務作業、直擊消防隊及行李處理場等工作奧秘，搭配職人深度導覽跑道及航務作業流程，活動費用5000元，每梯次正取28名學員，報名超過人數上限將採電腦抽籤方式決定錄取名單，滿18歲可報名。

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桃機公司指出，這次活動也首次與星宇航空合作，安排學員參訪星宇航空運籌中心和維修棚廠等重要營運核心場域，可實境體驗機組人員的專業訓練過程，深入了解航空業運作；活動並規劃入住炙手可熱的「町·草休行館」，體會夜宿機場的新鮮感，享受夜晚在觀景台欣賞飛機起降的樂趣，參加學員還可獲得獨一無二的紀念品及參加證書。

「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」自即日起至7月31日中午11點59分開放網路報名，錄取名單將於8月6日前公布於桃園機場官方臉書粉絲團。

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桃機公司表示，桃園機場旅運量穩定成長，2024上半年客運量2218萬4212人次，已超過疫情前(2019年)同期之9成。機場24小時不間斷地營運仰賴3萬名大聯盟夥伴努力與付出，希望透過舉辦體驗營，讓民眾從不同角度實地觀察機場運作，加深對於航空產業的認識。