16歲因傷放棄體操！瓜地馬拉女將「轉戰射擊」　奪國家史上首金

▲ 魯阿諾為國家摘下史上首面金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瓜地馬拉29歲選手魯阿諾（Adriana Ruano）在巴黎奧運奪得女子不定向飛靶金牌，其實她到13年前還是一名體操選手，卻因脊椎受傷被迫轉換跑道，如今不僅得分打破奧運紀錄，更是國家隊史72年來首位金牌得主。

綜合《路透》等外媒，魯阿諾在巴黎奧運女子不定向飛靶決賽中命中50個目標中的45個，刷新項目成績新高，拿下瓜地馬拉奧運隊史首面金牌，也是該國首位奪牌的女性。但若非16歲那年脊椎負傷，她的射擊之路可能永遠不會開始。

魯阿諾曾是前途無量的體操選手，曾代表國家參加2010年泛美錦標賽，隔年卻因脊椎受傷被迫中止體操生涯。但她不願放棄奧運夢，就算不是選手身分，也要以志工身分參加。

她花了1年時間復健，後來醫生建議她嘗試射擊，於是她從2013年開始練習不定向飛靶，還擔任2016里約奧運志工，並在3年前的東京奧運以選手身分亮相，儘管當時僅獲得第26名，4年後的今天卻一舉躍升金牌。

魯阿諾表示，「我簡直不敢相信這是真的，我太開心了」，「我希望可以有更多人為這項運動做更多事，我們只有一座射擊場，所以我希望這項運動的規模能夠擴大，讓更多人試試看」。