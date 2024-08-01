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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

im.B詐騙案未辦陳歐珀　黃國昌嗆「遇到權貴就縮手」：人民怎信賴？

▲▼民眾黨團 時事聯訪 記者會 黃國昌 陳昭姿 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

吸金90億元的im.B詐騙案，主嫌曾耀鋒（曾國緯）被判有期徒刑16年6月，女友張淑芬判刑12年2月、併科罰金150萬，另提供倉庫讓曾耀鋒藏放不法所得的前行政院政務顧問陳振坤，被判1年併科罰金150萬元，緩刑4年。民眾黨立委黃國昌痛批，陳振坤輕判還獲緩刑，民進黨前立委陳歐珀則是連辦都沒辦，遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？

黃國昌1日於臉書發文表示，去年爆發的im.B吸金詐騙弊案，導致成千上萬的家庭受害，在一路持續追蹤下，揭露主嫌曾耀鋒不但早就因為持槍判刑定讞，卻持續在外逍遙、詐騙炫富，還利用不法所得結交政客權貴，更豢養民進黨立委陳歐珀，讓陳歐珀為其牽線喬事，在招待所宴請高官政客，簡直是無法無天。

黃國昌提及，令人憤怒的是，如同去年起訴時他曾說過，這起臭不可聞的弊案，起訴範圍卻僅止於非法詐騙吸金，其他臭不可聞的官商勾結，則是隻字未提；北檢不僅偵辦品質粗糙不堪，甚至還洩露吹哨者檢舉內容，讓特定周刊為民進黨政客洗地。

黃國昌指出，更讓人無法接受的是，針對不法金流的去向毫無交待，這些詐騙吸金而來的髒錢到底藏在哪裡？又流入了哪些政客口袋？完全不見任何偵辦。此等遇到民進黨政客就設下斷點的選擇性執法，對比總統賴清德所宣示的「打詐、肅貪」，真是無比諷刺，也難怪人民對司法高度不信任。

黃國昌說，今天im.B吸金詐騙弊案一審宣判，曾耀鋒遭判刑16年6月、其妻張淑芬遭判刑12年2月，而洗錢共犯前行政院政務顧問陳振坤竟輕判1年且獲緩刑，當初同樣幫忙曾耀鋒藏匿犯罪所得購買Whiskey的陳歐珀，則是連辦都沒辦，「這種結果對於成千上萬的受害家庭而言，連最基本的公道都稱不上」。

最後，黃國昌稱，在判決中，法院認定了不法所得超過70億元，但不法金流的去向、臭不可聞的官商勾結，檢方卻依舊遲遲未積極偵辦，擺明就是要放水，受騙的血汗錢根本要不回來，「如此遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？」

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