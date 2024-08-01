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社會 社會焦點 保障人權

躲台積電女廁偷窺1hr！男大生瞎掰：我是跨性別者　法官狠打臉

▲桃園市葉姓男子利用在某醫院健檢中心任職機會，去年7月間至今年1月間在廁所安裝針孔攝影機偷拍同事身體如廁隱私影像，事後被察覺報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男大生潛入台積電18場女廁偷窺，遭逮竟辯自己是跨性別者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／台南報導

台南一名盧姓男大生去年6月間，潛入台積電18廠2樓大廳女廁，將手機從隔板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射偷窺2名女子如廁，當場被人贓俱獲，一審遭判刑6個月，盧男不服提上訴，辦稱自己是跨性別者，案發時是想進入女廁化妝，矢口否認犯行，台南高分院審理認為，盧男在女廁長達1小時，偷窺意圖明確，駁回他的上訴。

判決指出，盧男當日潛入台積電18廠2樓大廳女廁後，即在該處埋伏守候，不久後一名女子進入相鄰隔間如廁時，盧男便拿出手機自隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射方式，偷窺對方如廁，之後又以相同手法窺視另一名女子如廁，但這回被對方當場抓包，立刻踢開手機並通知保全報警處理，警方到場後，當場扣得盧男的2支手機。

一審時，盧男辯稱「我不是故意要偷看，我是想動變性手術，想知道手術完會怎麼樣，我有跟醫生拿過關於女性私密部分的圖片，因為看圖片沒有真實性」，但他過去曾多次在台鐵新左營車站2樓女廁、台南某處公廁偷窺女子如廁，因此法官不採信其說法，判盧男有期徒刑6月，得易科罰金。

全案上訴二審後，盧男改口辯稱，自己是跨性別者，當天打算在廁所化妝，進入男廁發現有人後，便跑到女廁，還稱「因為在女廁化妝他人看到比較不會覺得有異樣」，之後他在隔間上廁所，將黑色包包放在地板，因為沒拉拉鍊，包包不小心倒了手機才會露出來，仍否認有偷拍犯行。

法官審理認為，如果盧男是想在廁所隔間內化妝，在男廁隔間即可，何須改去女廁，認為盧男主張顯然與常情相違，且案發時盧男在女廁長達1小時，認定盧男是在女廁隔間內埋伏守候，且欲偷窺隔鄰間女性如廁，駁回上訴，全案定讞。

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