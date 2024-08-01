警察待遇很高？他列「7大犧牲」：麥當勞加班還比較賺

▲警察工作危險性高，是用命換錢的職業。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

警察的薪水很多嗎？有網友近日在Dcard抱怨，上麥當勞大夜班，而且加班到12小時，整體薪水跟非6都警察差不到1萬。但為了這1萬，警察要付出更多犧牲，直呼「政府幫軍公教加薪是合理的」，貼文曝光後也引發2派網友熱議。

一名男網友今（1日）早在Dcard，以「心情抒發 你真的認為警察薪水很高？那請進來看看，政府幫軍公教加薪是合理的」為題發文，表示那些當軍公教調薪或提高福利時就跳出來鞭軍公教領太多的人真是夠了，「我這篇是想讓整天喊警察薪水很高的人看看，一樣的工作條件下輪班+加班，有不少工作薪水是可以接近一般行政警察的，會用麥當勞當對比，就是認為麥當勞是不須經過考試且大量招人的工作，希望大家仔細想想並算算中間薪水的差距究竟是值不值得的，這差距有沒有你想像中的多？」

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▲5年以上資歷的警察薪資。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也直接公布5年以上資歷的警察薪資，「上面不含加班費及首都加給，右下有加班費時薪可自行估算」，由圖可知經過1年薪水實領才加3600左右，或許有人覺得這樣1年加薪很多，但這是因為今年有加薪4%，「大家有興趣可以自行估算扣除這4%，軍公教調薪每年薪資才漲多少？」

原PO也上網查了一下麥當勞大夜班（23時至07時）的薪資，正式員工大概有4萬左右薪水，如果另外加班4小時達成每日12小時工作，時薪183至240元，「5年以上的年資時薪應該比警察的加班費還多吧？」另外以時薪210計算，210×4×23（休息7天），等於加班費19320，「一般基層警察加班費還拿不到這個金額，即便不嚴格算，整體薪水跟非6都警察差不到1萬。如果有人有詳細資料可下方留言。」

原PO也感嘆，這不到1萬的差距，就是必須多出下列的犧牲：

1.早、中、晚3班輪班（每個禮拜不到就要換1種時段上班，中間可能才休1至2天）非常操身體。

2.一有特勤或其他特殊勤務不預警停休、請假不好請、放假是輪休，很難跟家人或朋友相聚。

3.處理民眾各種問題、民眾的糾紛跟內部的雜事等等就不贅述了，板上很多，雖然簡單跳過，但這是警察最辛苦的一條！你不想遇到的、抱怨的、不知道怎麼處理的通通都是找警察處理。

4.大部分時間不管刮風下雨都在外面執勤，看看颱風跟豪大雨

5.遇到危險你無法逃避，必須面對處理！尤其是處理神經病、拿刀拿槍的，警察也是人，不是有配槍就無敵了，警界有一句話：「槍不是保護你的，是你保護槍」，有興趣的可以查看看警察開槍送法院的下場。

6.各種行政協助，例如：疫情查足跡、查傾倒廢棄物、抓逃逸外勞等等，一堆非警察主要業務

7.績效要求，承擔一堆法律責任。

原PO還表示，其實有很多都沒詳細列舉出來，當然不否認部份地區、單位的警察較為輕鬆，「但當你真正了解警察的工作，你還是覺得警察薪水很多嗎？你會發現只要你願意上大夜或是輪班、12小時上好上滿，你的薪水幾乎不比警察差，甚至還更多。」

貼文曝光也引發網友熱議，「做專業的的事情，領免洗筷的錢」、「挺警察，真的辛苦血汗」、「鄉民都說警察開單有獎金，薪資單上面沒看到業績獎金的項目呀」、「其實軍公教拿3W、4W月薪的很多，以為加薪3%很多嗎？，真的沒那麼多」、「那些覺得警察薪水多的，一定腦袋撞到」、「我認識的朋友在當警察，他說他想去當軍人，因為警察是最被壓榨的公務員。」

但也有人認為，「你好，歡迎加入高考行列，體驗更多付出更少回報，警察薪水已經很高了」、「確實太高了，超商大夜店員領的還比你少，退休金也比你少許多，只是警察最會哀哀叫而已，現在哪個警察不是整天擺爛等下班」、「社會上比你們低又比你們累的真的大有人在，警察絕對是前50%好過的了。更別說警專超好考，還兩年就畢業還是賺。」

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