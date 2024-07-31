為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

▲馬來西亞籍王姓男子今年5月間搭機來台，行李夾帶第一級毒品海洛因6195.23公克，市值逾3000萬元，當場被海關與航警人員查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍王姓男子今年5月間搭乘華航班機來台，入境時海關人員檢查行李察覺有異，在行李內夾藏油管內，查獲第一級毒品海洛因，重量6195.23公克、市值逾3000萬台幣。桃檢調查時，王男坦承為賺取5000令吉（折合台幣35000元）鋌而走險，檢方偵結依運輸一級毒品、私運管制物品進口罪嫌提起公訴，並具體向法院量刑16年、併科罰金10萬元，王男目前在押中。

檢警調查，34歲馬籍王姓男子於今年5月間，與綽號「阿輝」男子等人，談妥以5000元馬來西亞令吉，約台幣3萬5千元為報酬，由綽號「酷琪」指示王男，並於5月30日到馬來西亞吉隆坡某飯店，取得內藏6195.23公克海洛因毒品的油管，藏放於行李內後，從吉隆坡機場搭乘華航班機飛抵桃園國際機場航班。

王男當晚9時許抵達桃園機場，入境檢查行李時，海關人員透過X光檢查行李中察覺王男行李有異，並通報桃園市調處人員到場，趁王男領取行李時當場開箱，果然查獲行李箱內夾藏海洛因的油管，經量秤後淨重為6195.23公克支海洛因，黑市市價格逾3000萬台幣。

桃檢調查時，王坦承犯行不諱，辯稱為賺取馬來西亞令吉5000元酬勞才鋌而走險，聽從國際運毒集團安排協助運毒，事前已領取新台幣約7000元報酬，事成後可領取5000令吉，折合台幣35000元；檢方偵結將依運輸第一級毒品等罪嫌將王男起訴，檢方並向法院具體求刑16年，併科罰金10萬元。