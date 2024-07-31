2登山家挑戰「世界第二高峰」失足生死不明！搜救4天家屬忍痛放棄

記者閔文昱／綜合報導

日本2名登山家27日攀登巴基斯坦的世界第2高峰喬戈里峰（K2），但在挑戰西側登山路徑時，不慎從海拔約7000公尺處失足滑落，生死不明。經過數日的緊急搜救未果後，兩人所屬的「石井體育用品」公司於30日表示，經家屬同意，決定終止救援行動。

根據日媒《讀賣新聞》報導，這2名登山家分別為45歲的平出和也以及39歲的中島健郎。2人在挑戰喬戈里峰西側的未開發路徑時，不慎在海拔約7000公尺高度失足滑落。事發後搜救直升機雖確認兩人位置，但由於海拔高度與山坡角度關係，無法降落進行救援。

▲日本知名登山家中島健郎（左）和平出和也（右）。（圖／翻攝自中島健郎IG）

報導指出，由於經過4天搜救仍無進展，且因事故地點地質地形脆弱，有崩塌的危險性，因此在家屬同意之下，救難隊決定終止營救行動。

事實上，喬戈里峰位在巴基斯坦與中國邊界上，海拔8611公尺，僅次於聖母峰，因其位置偏遠且山勢陡峭，被認為是最難攀登的8000公尺以上高峰之一。

平出和也和中島健郎都是世界知名的登山家，2人曾多次獲得象徵世界登山運動者榮譽的「金冰斧獎」（Piolet d'Or），也是被譽為「登山界奧斯卡」的獎項。近年來，他們開始合作，挑戰世界各地高山、發掘前人尚未開發的登山路線。