威廉打30分鐘電話狠甩凱特！轉頭秒衝夜店狂歡　她穿護士裝求復合

▲威廉與凱特曾在2007年分手，但2人之後還是決定複合，並走向幸福婚姻。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

英國王儲夫婦威廉與凱特是不少人羨慕的神仙眷侶，但王室傳記作家喬布森（Robert Jobson）卻在新書爆料，威廉曾在2007年透過電話與凱特分手，轉頭就與朋友一起跑到夜店狂歡慶祝，最後還是凱特在一個變裝排隊中，打扮成護士，2人才重新走到一起。

據福斯新聞報導，喬布森在新書《威爾斯王儲妃凱薩琳》（Catherine, the Princess of Wales，暫譯）中透露，威廉2001年在聖安德魯大學念書時，因與凱特修讀同一門美術課而相識，2人也在後來墜入愛河，凱特更在2006年12月受邀參加威廉的軍校畢業典禮，因此外界與凱特都認為這段感情已相當穩定。

豈料，威廉事後卻無預警地取消了與凱特共度2006年跨年夜的計畫，這時凱特才發現「事情有些不對勁」，果然不久後，威廉就打了一通長達30分鐘的電話給她，並提出想與凱特分手，「他告訴凱特，他們都『需要一點空間來找到自己的路』，他無法承諾與凱特結婚，而凱特也當場答應了分手。」

喬布森描述，這對凱特來說是一個毀滅性的打擊，她對自己在電話中被甩倍感失望，於是決定與母親一起去都柏林躲避狗仔，後來還跟一位朋友一起去了伊比薩島度假療傷，而威廉則轉頭就和朋友一起到夜店去喝酒慶祝，還在醉後開心大喊「我自由了！」

報導稱，幾個月後，一位共同的朋友邀請了凱特與威廉一同參加以「淘氣鬼」為主題的化妝派對，而凱特在派對上穿上護士裝，吸引了威廉的注意，2人深入交談後在舞池中接吻，並決定重新交往。

儘管肯辛頓宮暫時還未回應福斯新聞的置評請求，但威廉夫婦在2010年的訂婚採訪中也曾談及這段分手經歷。威廉解釋，他們當時都很年輕，需要時間成長和尋找自己。而凱特則表示，儘管她當時很不開心，但這段經歷讓她變得更堅強，並讓她珍惜那段獨立的時間。