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高分考生「棄明星高中選職校」　大安高工：AI熱潮帶動學生讀工科

▲AI熱潮影響，大安高工吸引許多明星高中考生就讀。（圖／大安高工提供）

▲AI熱潮影響，大安高工吸引許多明星高中考生就讀。（圖／大安高工提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度高中免試入學日前放榜，在輝達執行長黃仁勳的AI（人工智慧）熱潮下，帶動公立職校電機、資訊類科招生，以台北市高職工科龍頭大安高工為例，今年就收到超過50名高分群考生，會考成績可上前3志願明星高中卻選擇就讀工科，且集中在電機、電子和資訊科。

大安高工校長楊益強表示，往年都有前3志願考生就讀大安高工，今年在黃仁勳的AI熱潮帶動下，至少有超過50名會考成績可上建中、北一女、師大附中、成功高中等明星高中考生報到，主要集中電機、電子、資訊科系，分散各科與各班，平均每班有近3分之一的學生屬高分群考生。各科系最低錄取分數20.6分，也高於一般公立社區高中。

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楊益強指出，高分群考生轉攻職校工科，近幾年有增加趨勢，去年就有學生放棄建中，選擇大安資訊科。他說，職校成了另一個升學捷徑，會考成績30分以上的考生進入明星高中，班上還有更多強手，但進入職校後，「幾乎就是班上天花板，上面已經沒有人了。」

楊益強進一步指出，高分群學生除了課業成績優異，也會積極參加技藝競賽和活動，最後透過大學特殊選才管道進入頂尖大學。此外，對於會考成績在20至30分的學生來說，就讀大安高工也大幅提高進入國立大學的機會。

以大安高工每年約600多名畢業生來說，每年有高達87%的畢業生進入國立科技大學，其中光是台科大、北科大了就佔了一半，另有部分學生透過特殊選才管道就讀一般頂尖大學。

楊益強說，除了升學考量外，也有部分學生清楚自己的志向，從國中階段就決定走技職領域，相較於一般普通高中學生，工科學生有大量的專業實作與競賽，職校3年畢業後，就已經累積一身本領，未來進入科大更能繼續加深加廣。

因應中、高分群考生逐年增加，大安高工在課程規劃上也強化英語相關課程，希望學生在畢業前能達到多益550分的水準，此外也規劃更多專題實作與創意發想課程，培養學生未來的研發與管理能力。

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