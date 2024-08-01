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高血壓注意了！「經典小吃」一碗鈉含量就爆　營養師教1招鈉秒減半

▲▼大腸麵線,台灣小吃,夜市小吃。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲1項經典美食吃一碗鈉含量就爆表，營養師教1招「能減掉一半以上的鈉」。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者趙蔡州／綜合報導

飲食習慣吃太鹹，可能會導致高血壓發生。營養師蔡正亮指出，許多人愛吃的麻油麵線，蚵仔麵線或絲瓜麵線「鈉含量非常高」，熟重100克的麵線含鈉量就有2500毫克，超過WHO建議1日攝取量2000毫克，呼籲民眾若要吃麵線，在煮熟麵線時，撈起後可以再用冷水洗一次，至少能減掉一半以上的鈉。

蔡正亮在臉書粉絲團「蔡正亮營養師專欄教室」表示，麵線在製作過程中，為了拉長、增加韌度，會加入大量的鹽水，因此提高了鈉含量，不管是麻油麵線、蚵仔麵線或是絲瓜麵線，普通的1碗麵線（熟重100克）含鈉量就有2500毫克，而WHO建議一般成年人1日攝取量才僅2000毫克。

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蔡正亮感嘆，鈉本身會抓住水分，使血壓升高，患有高血壓的朋友知道要避開醬料、沾醬，認為這樣就能減鈉低鹽，殊不知看似單薄的細長麵線，居然隱藏超高的鈉含量，如果真的非常喜歡吃麵線，卻不想吃到太多鈉，建議民眾可以自己煮。

他也分享減鈉麵線做法，首先將生麵線放入深底鍋，開大火煮至少5分鐘，讓麵線表面的鹽流失，煮熟麵線撈起後，放在冷水裡洗滌一次，所有湯水請倒掉，絕對別再拿來煮湯，「過程或許有點繁瑣，但上述方式至少可減少一半以上的鈉，吃起來負擔少了一大半」、「麵線聰明吃，水滾後再沖洗好重要」。

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