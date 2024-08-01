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委內瑞拉街頭大暴動　示威者控馬杜洛「選舉騙局」

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉民眾走上街頭，抗議總統選舉騙局。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

街上店家大門緊閉，抗議者點燃大火，向員警投擲了汽油彈，警方也發射催淚瓦斯試圖鎮壓抗議行動。委內瑞拉在28日舉行總統大選後，隔天選委會宣布馬杜洛（Nicolas Maduro）勝選連任，多國不承認此次結果，要求公開投票數據，反對派抗議者也在29日走上街頭，要求總統承認「選舉騙局」。

據路透報導，馬杜洛宣稱以51%的選票贏得第三個總統任期，而岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）只獲得了44%的選票。反對派領袖瑪麗亞·科里娜·馬查多（Maria Corina Machado）則表示，根據出口民調數據指出，岡薩雷斯實際上獲得了70%的選票，稱這是一次巨大的選舉勝利。

愛迪生研究公司（Edison Research）調查資料顯示，岡薩雷斯的支持率在65%左右，而馬杜洛的支持率僅為31%。

委國選舉委員會（CNE）在29日宣布，馬杜洛以51%選票勝選連任，開啟第三任期。馬杜洛在總統府發表勝選談話時指控，有「外國敵對勢力」試圖駭入投票系統，他將把煽動暴力的人「繩之以法」。

▲▼ 委內瑞拉現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉外交部在29日宣布，撤回所有駐阿根廷、智利、哥斯大黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼加和烏拉圭等7國外交人員，並要求同樣撤回其駐委外交代表。馬杜洛認為，境外勢力企圖在委內瑞拉發動政變。

白宮在聲明中表示，「兩位領導人一致認為有必要立即公布完整、透明和詳細的投票數據。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也直言，「甚至（馬杜洛）也不相信他正在慶祝的選舉騙局。阿根廷共和國也不相信，我們不承認欺詐行為。」各國都表明自己的立場，希望委國公開正確的投票數據。

反對派抗議者在許多城市遊行，路上店家都緊閉大門，牆上被噴上紅色的「欺詐」二字，封鎖道路後點燃大火，並向員警投擲了汽油彈，警方則發射催淚瓦斯試圖鎮壓抗議行動。

抗議者薩爾塞多（Jorge Salcedo）表示，「我們生活在一個獨裁統治的國家，這是我們最後的機會。」

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉民眾要求馬杜洛，承認選舉騙局。（圖／達志影像／美聯社）

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