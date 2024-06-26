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天空出現「神祕黑色圓圈」　委內瑞拉這一幕曝光

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉近期有民眾拍攝到驚奇一幕，神祕的黑色大圓就高掛在天上，宣稱那是不明飛行物。這一幕如今在網路上流傳，但有氣象專家發文說明，這現象可能與火山或其他原因有關。

每日郵報報導，這段影片的拍攝地點就在卡拉波波州（Carabobo）的城市瓦倫西亞（Valencia），當時有一群人正開車外出，但卻突然發現天空有個神祕黑色圓圈。依據影片，有人喊著「有飛碟」，接著向旁邊朋友詢問時間，並說「2024年6月17日下午4時54分，看看瓦倫西亞的天空吧。」

畫面顯示，黑色大圈就掛在空中，肉眼明顯可見，顏色與旁邊的白雲有明顯差異。

委內瑞拉當局並未對此發表任何公開聲明，不過當地氣象學者巴爾加斯（Luis Vargas）在社群平台X發文宣稱，這可能是爆炸後經工業煙囪等圓型結構產生，或是與火山相關的現象。另有網友指出，這可能與事發當日的軍事演習有關。

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