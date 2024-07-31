JK羅琳質疑台灣拳后林郁婷性別　體育署長力挺：已遞報告給國際奧會

▲JK羅琳（右）發文質疑林郁婷（右）性別，「何時才能結束這種瘋狂？」。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

文／中央社

台灣拳擊女將林郁婷這次參加巴黎奧運，卻因性別議題遭知名小說家JK羅琳質疑參賽資格，體育署長鄭世忠今天說，林郁婷依規定獲得參賽機會，且已遞交醫療報告給國際奧會，參賽資格沒有問題。

林郁婷去年拳擊世錦賽闖進4強，卻意外陷入性別檢測爭議，幸好後來體育署幫助下還她清白，並在同年的杭州亞運女子拳擊57公斤級摘金。

林郁婷上屆東京奧運首戰落敗，今年以女子57公斤級頭號種子之姿前進巴黎奧運，首戰預計在8月2日登場，但她與另名阿爾及利亞選手參賽資格，卻遭到前拳王麥圭根（Barry McGuigan）質疑。

所幸國際奧會（IOC）已發聲明回應，「所有能參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定」，意即林郁婷參賽資格沒問題。

不過，「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）卻在社群平台再度提出質疑，除了分享英國衛報報導外，還寫下「何時才能結束這種瘋狂？要等到有女拳擊手受到重傷？還是要等女拳擊手被打死？」

▲體育署長鄭世忠。（圖／體育署）

鄭世忠透過體育署新聞稿表示，林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。

鄭世忠表示，這類歧視言論很有可能是在透過媒體刻意影響林郁婷的比賽心情，可以理解對方選手為了自身權益的發言，「但因為她們其實不曉得事件細節，因此有這些本位主義的想法，國際奧會隨即已發布聲明表示，所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格。」

鄭世忠指出，已經遞交完整的醫療報告給亞洲奧會與國際奧會，林郁婷的參賽資格沒有問題。

林郁婷出賽在即，鄭世忠也提醒教練，要幫林郁婷打氣，除了希望林郁婷心情不要受到他人戰略性的發言影響，要為自己爭取最高榮譽，更期盼台灣民眾共同為前線比賽的選手加油。

▼JK羅琳則在推特轉發外媒《衛報》報導，質疑中華隊選手林郁婷的性別。（圖／翻攝自X）