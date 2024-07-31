黃捷狂PO勘災行程　媒體人曝「惹到賴清德」內幕：闖禍讓她急了

▲黃捷狂PO勘災行程，媒體人分析她急了，原因是惹到賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

凱米颱風重創高雄，民進黨立委黃捷卻被抓包，風災期間她人竟不在國內，引發輿論爭議，事後她緊急返台勘災，後續除了在臉書分享災勘照片外，還自爆有許多支持者來訊鼓勵。對此，媒體人張禹宣認為，黃捷最近的行為說明她真的急了，因為賴清德總統前往高雄勘災時，黃捷是唯一缺席的民進黨籍立委。

張禹宣在29日播出的政論節目《大新聞大爆卦》表示，黃捷自從出國爭議爆發後，接連在臉書貼出勘災行程與照片，甚至自曝半夜3點多還在災區勘災，讓他質疑黃捷半夜勘災「根本是Set好的」，他說「她還拍了影片唉，還有時間剪影片，擺明是作秀擺拍嘛，勘災後鞋子還乾乾淨淨」。

▲黃捷連日在網路上分享勘災照片。（圖／翻攝自黃捷臉書）

張禹宣說，黃捷除了連續貼出勘災照片外，也多次回應藍白2黨與網友的質疑，還自爆有許多支持者來訊鼓勵「不是英雄不會被評論」，他認為黃捷這些行為反映了她真的急了，原因是黃捷知道自己闖禍了，「因為賴清德到現場，妳人不在嘛，原本是要去鼓山的，結果妳人不在就跑到美濃去了，闖禍了」。

張禹宣表示，過去不論外界再怎麼罵，黃捷幾乎是理都不理，黃捷唯一怕的就是賴清德總統，「做錯事了，知道要悔改了，不然你以為她會洗心革面喔，還˙乖乖給我們洗臉三天、四天，她理都不理你，如果不是賴清德去，她繼續在國外理都不理你」。

張禹宣還說，黃捷回國後第一時間的講法是「以後排行程會更加注意」，代表黃捷認為完成個人行程比回高雄勘災更為重要，行程跟勘災優先選擇了「完成行程」，後來是賴清德南下高雄勘災，黃捷才趕快跑回來，「我想問英雄黃捷，你從哪裡凱旋歸來，妳戰功是什麼，趕快跟大家講一下」。