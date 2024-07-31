感謝協勤民力遇一級開設！八德分局長赴宴道歉了：已自請處分

▲桃園八德分局長在凱米颱風一級開設期間帶隊餐敘被罵爆 。（圖／投訴民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

凱米颱風日前強襲台灣，但桃園市政府八德分局長卻傳出，在颱風一級開設期間，竟帶著多名幹部外出餐敘還合照比讚，照片流出後被罵爆，稍早八德分局長道歉了，表示造成外界觀感不佳，已報請警局自行處分。

警方指出，八德分局義警、民防、義交、守望相助等四大協勤民力及警友辦事處7月23日晚間在八德區來福星餐廳辦理聯誼餐會，主辦單位係八德民防中隊，出席人員皆為各協勤民力中隊長及警友辦事處主任等幹部，而凱米颱風於23日下午4時前，八德地區尚風平雨靜，因此餐會未延期，後來桃園市政府在下午4時許才通報一級開設。

警方解釋，23日下午1時30分至2時適逢北部地區萬安47號演習結束後，且傍晚5時許，凱米颱風尚距台灣鵝鑾鼻東方外海420公里處，八德分局長為感謝各協勤民力中隊長於萬安演習派員協助人、車管制，以及近日警友辦事處主任慰問該分局執勤受傷員警，他親自檢視分局駐地內、外環境，並指示各級幹部應補強各項防颱措施及作為後，遂出席前往表示感謝之意。

八德分局長表示，他會出席轄區四大協勤民力及警友會聯誼餐會，主要是藉此機會感謝他們近日及長期對該分局不遺餘力的協助與照顧，雖然來福星餐廳位於八德轄區，他並未離轄，其間均有掌握凱米颱風動向，但經網路社群媒體截圖他於颱風一級開設初期出席餐會，造成觀感不佳特表歉意、虛心接受、檢討改進，並已報警局自行處分。