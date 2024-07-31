剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步男單32強

▲王楚欽爆冷止步32強。（圖／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球「球王」、世界排名第一的選手王楚欽31日下午在巴黎奧運桌球男子單打比賽中，以2比4輸給瑞典選手莫雷加德，爆冷止步32強。王楚欽在30日晚間混雙奪冠後，主球拍遭奧運場內攝影記者踩斷，今日男單比賽上以副拍上場。

據《央視新聞》報導，巴黎奧運桌球男單第二輪於今（31）日下午舉行，王楚欽以 2比4（10-12、7-11、11-5、11-7、9-11、6-11）不敵瑞典選手莫雷加德（Truls Möregårdh），提前出局。

▲王楚欽帶副拍上場。（圖／央視新聞，上同）

王楚欽與孫穎莎30日晚間在巴黎奧運桌球混雙決賽中，對上本屆黑馬北韓隊，最終以「4比2」拿下金牌。賽後兩人在場內接受記者拍攝時，王楚欽表示，自己放在場邊的「奪冠球拍」被攝影師踩斷了，令他當場情緒失控。

相關話題衝上熱搜，有網友指出，「他一直在看球拍，主拍斷掉影響太大了」、「他混雙就感覺王的相持能力不太行，總是先失誤」、「還得靠硬實力，大魔王張怡寧也遇到過換球拍的事，依舊憑藉硬實力贏球」、「感覺他不斷調整心理說，這個就是主拍附體，昨天感覺他都要哭了」、「別怪球拍了，昨天混打的時候他就好多球沒打好，認清現實吧」、「爆冷個毛線，他能力就這樣」。

公開資料顯示，瑞典選手莫雷加德今年22歲。他曾隨國家隊在2018年世界桌球團體錦標賽上獲得銅牌。2021年，他在世界桌球單項錦標賽連續擊敗莊智淵、派翠克·法蘭茲卡、夸德里·阿魯納、蒂莫·波爾等世界好手闖入決賽，成為該屆最大黑馬，最後以0比4敗給樊振東，獲得男子單打銀牌。