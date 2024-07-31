台鐵崇德=和平中斷「今起客運免費接駁」　陸海空疏運一次看

▲台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

颱風肆虐蘇花鐵公路，台鐵和平＝崇德土石流淹沒軌道、小清水溪橋西正線遭沖毀，目前路線仍中斷，預計8月3日搶通北迴東正線單線通車，蘇花公路昨已搶通管制通行，交通部宣布，台鐵與公路局今（31日）起，開行客運免費接駁。

凱米颱風重創蘇花路廊，崇德-和平區段鐵公路中斷，交通部長李孟諺指示，公路局和台鐵公司在維護施工人員安全的前提下，全力加派人力與機具搶通。在搶修後原工程尚未完成前，已先行投入海運備援，亦請民航局協調增開加班機。

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台9蘇花公路和仁到崇德路段自昨下午5時搶通後，今日起每日採上午6時至8時、中午12時至13時及下午17時至19時等3個時段管制開放通行。

交通部表示，囿於台鐵崇德-和平區間仍中斷，交通部長李孟諺責成台鐵公司與公路局合作，於7月31日至8月2日間開行「新城=和平站」區間每日7班次公路接駁，可提供1400人次疏運服務，民眾到新城站及和平站，均可對接搭乘台鐵「花蓮=崇德」、「宜蘭=和平」區間列車。

▲客運免費接駁時刻。（圖／台鐵公司提供）

除公路接駁外，海運也有疏運措施。交通部表示，航港局協調新台馬輪7月28日至30日行駛蘇澳港與花蓮港間，單趟可載運642人、45輛小客車，每日往返1航班；自7月31日至8月2日由澎湖輪接續協助疏運，單趟可載運600人、80輛小客車，每日往返1航班；7月31日至8月3日再調派凱旋一號協助疏運，單趟可載運261人，每日往返2航班。

經統計，海運備援自7月28日至30日已開航3航班，總計提供3852座位數，載運旅客3005人，車輛322輛，平均載客率78%。

▲新台馬輪協助載運人車。（資料圖／航港局提供）

空運方面，民航局協調航空公司增開台北—花蓮加班機，自7月26日至31日每日增開2架次，8月1日至4日每日增開4架次，加上原有正班機，7月26日至8月4日總計提供42架次、2940座位數。另自7月26日至30日已飛航16架次，總計提供1120座位數、載客1102人，平均載客率98%。

台鐵公司預估，8月3日可搶通北迴線東正線，採單線雙向減速通行，民眾將可選擇搭乘火車往返花蓮。