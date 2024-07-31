一槍擊破家徒四壁！　中國射擊手謝瑜奪金…曾2度被國家隊退回

▲中國射擊選手謝瑜奪金。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國射擊選手24歲的謝瑜28日在巴黎奧運會男子10米氣手槍比賽中，以240.9環奪得金牌。這也是繼北京奧運龐偉奪金後，中國射擊隊時隔16年再次在該項目中贏得金牌。

綜合陸媒報導，謝瑜是貴州省畢節市納雍縣化作鄉黑塘村人，2000年6月12日出生，幼時父母不常在身邊，他跟著叔叔謝忠良一起生活。叔叔發現謝瑜讀書成績不太出眾，但體育拔尖，於是2014年送他到畢節市體育運動學校學習射擊，那時謝瑜12歲。

▲▼謝瑜年僅24歲，出生於農村。（圖／新華社）

謝瑜一年後就在貴州省射擊錦標賽上，拿下兩面金牌，但後來，他的成績出現波動。2018年至2022年期間，謝瑜曾兩度被國家隊退回，主因是成績不穩定。



貴州省隊教練牛農成在謝瑜第二次離開國家隊時，鼓勵他，「運動員就是要走向世界，大山裡的孩子，要走出去看看！一定要進國家隊，只有進國家隊才能代表國家走進國際賽場。」

據悉，謝瑜的家鄉納雍縣在2020年11月脫貧，是全中國最後一批脫貧的縣。

謝瑜在2023年國際射聯世界射擊錦標賽上，分別獲得男子50公尺手槍慢射個人冠軍和團體冠軍，突破了自己的成績，也站上了世界冠軍的領獎台。

▲▼謝瑜在巴黎奧運上打敗義大利選手。（圖／新華社）





謝瑜在巴黎奧運預賽中，僅排名第6，並不被看好，決賽中單槍匹馬的他，面臨著意大利選手「雙保險」的壓力，但他最終連續扳回比分，最終奪冠，一戰成名。

謝瑜父親謝洪燦受訪時表示，兒子奪冠時刻自己很激動，「我獨自在家，忍不住一直拍手，只有我一個人在家也要大聲鼓掌。」

相關話題「謝瑜一槍擊破家徒四壁」衝上微博熱搜，引起網友熱議，「他一槍打直了父親彎了一輩子務農的腰」、「大家都不看好你，可你偏偏最爭氣，三次中斷學業兩次被國家退回」、「從農村走到巴黎，多麼不容易的孩子啊」、「你的槍不僅擊破家徒四壁，更擊破所有的世俗與偏見」、「如老將般的眼神，結果只是2000年出生的孩子，不知道經歷了多少大風大浪」、「翻過一座又一座大山來到了巴黎，過程很難，結果很甜，玫瑰哥真了不起（謝瑜的微博名稱叫「夜玫瑰的曲」）」。