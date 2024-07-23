研究：50年內巴西可能不再適合人類居住

▲圖為巴西亞馬遜州烏邁塔（Humaita）附近2023年拍攝到被砍伐的亞馬遜雨林空拍景象。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）一項研究，全球氣溫不斷升高，熱浪日益頻繁發生，可能使得巴西的環境危害人類健康，未來50年內變得不適合居住。

科學家發現人類能夠生存的溫度和濕度組合的最大極限。有研究結果顯示，高溫加高濕致死的門檻比過去的認知明顯低上許多。研究認為，100%濕度下，35°C 是人類在無法充分調節體溫前能忍受的最高溫度，若50%濕度，人類可忍受到46°C高溫，如果濕度是零，可忍受約55°C溫度。

巴西氣象網站O Tempo今天引述NASA的研究報導指出，巴西和中國大陸東部的氣溫可能在2070年達到不適合人類居住的水平。而中東波斯灣部分地區、南亞以及非洲和亞洲之間的紅海一帶，可能更早在2050年就不適合人類居住。

NASA指出，根據濕球溫度（wet-bulb temperature）的計算，上述這些地區將不適合人類居住。濕球溫度是一種以濕布包著溫度計末端的球管，顯示物體在水分蒸發時可以降溫多少的測量方式。當環境空氣愈潮濕，愈少水分蒸發，濕球讀數就愈高。

人類和其他溫血動物需要保持體溫合理恆常，每當天氣太熱，多數會藉由喘氣或排汗等不同方式蒸發水分來降溫，如果濕球溫度高於人類體溫，意味著人體無法透過排汗降溫，基本上就無法生存。

例如2022年印度錄得濕球溫度攝氏35度，若相對濕度為50%或75%，則實際溫度分別高達45度或39度，被視為理論上人類所能承受的極限。

NASA研究員芮孟（Colin Raymond）表示，當濕球溫度高於35度，對人類生存會帶來重大危害，因為超過這個溫度，人類就無法排汗降溫進而過熱，造成細胞膨脹、蛋白質變形及器官系統衰竭致死。年長者、合併患者、在戶外工作或生活在沒有空調地區的人，最有可能受到這些情況影響。

氣候變遷和極端天氣讓科學家對未來人類的生存環境越來越擔憂。

根據巴西國家氣象研究所（Inmet）的數據，2023年至2024年間巴西已發生12次熱浪，去年1/5時間（65天）錄得極端溫度。

儘管結果不樂觀，NASA表示將繼續利用衛星進行研究，以了解地球上那些區域受極端高溫影響最大，以及如何減少高溫的負面影響。