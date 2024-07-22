熱浪來襲怎麼辦？醫曝預防+應對5+5措施　「中暑Out」

▲隨著夏季高溫的到來，全台溫度都達到30度以上的高峰，熱傷害成為公共衛生的一大關注點。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夏至節氣後，緊隨著夏季高溫的到來，近日全台溫度都達到30度以上的高峰，熱傷害成為了公共衛生的一大關注點，熱傷害最常見的四種分別為：1.熱痙攣、2.熱暈厥、3.熱衰竭、4.中暑。其中中暑為4種症狀中最為嚴重，大多會因為熱衰竭時未及時發現而造成。

醫師指出，中暑是在高溫環境下人體散熱困難，導致體溫調節失衡而引起的一系列症狀，包括頭痛、眩暈、噁心、肌肉抽搐甚至昏迷。如何在中暑以前及時發現並展開措施呢？衛生福利部玉里醫院家庭醫學科李環醫師提供5+5預防和應對措施，幫助民眾化解天熱帶來的中暑症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李環醫師提醒，了解並如何預防和應對中暑狀況，對於每個人來說都至關重要。

一、5預防措施：

1.補充水分：在高溫天氣中，應該定時補充水分，即使不感到口渴也不應忽視。

2.避免高溫時段外出：盡量避免在日間最熱時段（上午10點至下午4點）進行戶外活動。

3.穿著透氣服裝：選擇淺色、寬鬆、透氣的衣物，以幫助身體散熱。

4.使用防曬霜：防曬霜可以保護皮膚免受紫外線傷害，減少熱量吸收。

5.合理安排活動：避免在炎熱天氣中進行高強度運動，並盡可能在陰涼處休息。

▲李環醫師提供5+5預防和應對措施，幫助民眾化解天熱帶來的中暑症狀。

二、5應對措施：

1.立即尋找陰涼處：一旦出現中暑症狀，應立即轉移到陰涼有遮蔽物的地方，並儘快降溫保持通風。

2.脫除衣物：使患者鬆脫衣物、足部稍微抬高、平躺休息，適度將肌肉放鬆。

3.散熱降溫：使用冷水浸濕的毛巾或冰袋敷在頸部、腋下和大腿內側等重要部位，或直接將身體泡進冷水中。

4.緩慢飲水：如果患者意識清醒，應緩慢飲用加鹽冷開水或運動飲料，補充水份和電解質。

5.尋求醫療幫助：患者意識不清時，立即撥打急救電話119尋求醫療協助，徹底執行「叫叫CABD」心肺復甦術步驟。

▲中暑後如有不適，應立即向醫院尋求醫療協助。

中暑不僅對人們健康造成威脅，還可能危及生命。玉里醫院李環醫師提醒，炎炎夏日，了解並如何預防和應對中暑狀況，對於每個人來說都至關重要，在出門在外應準備提供足夠飲水和遮陽物件，並時刻注意高溫警報，避免在戶外曝曬。中暑後如有不適，可向醫院尋求醫療協助。