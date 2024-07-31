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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋「水花消失術」歸來奪金！與搭檔陳芋汐展現「神同步」

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐拿下雙人跳水10公尺台項目金牌。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸17歲跳水小將全紅嬋今（31）日與搭檔陳芋汐一起在巴黎奧運雙人跳水10公尺台項目奪下金牌，兩人也展現了「神同步」的雙人版「水花消失術」。

全紅嬋與搭檔陳芋汐從第一跳開始就遙遙領先所有對手，更與第二名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，水花效果控制出色，重現「水花消失術」，得分分別為56.40、54.60、80.10、85.44、82.56，總分為359.10分。

全紅嬋3年前在東京奧運的單人跳水10公尺台項目拿下金牌，並以「三跳滿分」466.2分的總分打破奧運紀錄，當時年僅14歲的她就像是橫空出世的超新星，受到了全球的關注。

陳芋汐大全紅嬋一歲多，同樣在3年前參加了東京奧運，全紅嬋拿下金牌的那場比賽，她拿下了銀牌，兩人也在此之後開始搭檔練習女子雙人10公尺跳台，並很快稱霸了國內外大小賽事，搭檔的3年來拿下無數面金牌。

▼全紅嬋（右）、陳芋汐（左）出戰巴黎奧運。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

全紅嬋的名氣較大，因此常常接受採訪，但每次她都喜歡拉著陳芋汐一起，「陳芋汐很會講話，我不會講，誰更能講，就多講一點！」經常可以在畫面中看見，全紅嬋躲在陳芋汐的後面，好像陳芋汐是她的發言人，自己偶爾才點點頭表示贊同。

賽前，全紅嬋受訪表示，東京奧運時年紀比較小，還很懵懂，覺得只是一場比賽，這次巴黎奧運就很重視了。

全紅嬋也說，現在對自己要求很高，做不到也會堅持去把它做到為止，「特別想跟陳芋汐一起手牽手站上最高領獎台，哇，那種感覺就來了。」

▼兩人展現「神同步」好默契。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

陳芋汐也說，現在的自己更成熟，「以前年齡小沒什麼想法，對奧運會的理解也沒那麼深刻，但無論比得好不好，這是我對夢想的付出。」

談到全紅嬋，陳芋汐說，「非常幸運能和她一起站在奧運的舞台上，有一種我背後有她的感覺，確實是因為全紅嬋的出現，我也在不斷督促自己進步。」

陳芋汐還說，「無論是單人比賽還是雙人比賽，我們都是為國出征。作為雙保險，要為中國贏下金牌。」

全紅嬋、陳芋汐8月5日還將參加女子單人10公尺跳台預賽，東京奧運時，兩人在此項目包辦了金牌、銀牌。

▼全紅嬋、陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製）

巴黎奧運中國女子跳水代表全紅嬋。（圖／ETtoday製／新華社）

巴黎奧運中國女子跳水代表陳芋汐。（圖／ETtoday製／新華社）

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