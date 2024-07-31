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真的沒P圖！巴西衝浪選手「飄浮站立」　神技飆出奧運最高分

麥迪那的精采美技被攝影記者精準捕捉。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

衝浪項目繼2020東京奧運後，2024巴黎奧運再度回歸，近日一張巴西衝浪選手的照片在網路瘋傳，只見他整個人懸空「站立」，彷彿站在雲上，而衝浪板在他身後約1公尺處，讓不少人懷疑自己的眼睛，也有人懷疑是否透過後製合成，但這張可是真真實實由現場攝影記者捕捉到的精采瞬間。

這張網路上瘋傳的照片，主角是來自巴西的30歲衝浪好手麥迪那（Gabriel Medina），他是今年世界衝浪運動會成人組冠軍，東京奧運時他曾在男子短板項目中，拿下第4名的成績，本次再度挑戰爭取獎牌。麥迪那衝出浪管，高舉10分手勢。（翻攝自X）

▲麥迪那衝出浪管，高舉10分手勢。（圖／翻攝自X）

30日麥迪那在大溪地出賽衝浪男子組第三輪的比賽，對上日本選手五十嵐卡諾亞，他登場展現美技，神色自若帥氣衝破數公尺高的浪管，還高舉雙手自信比出10分滿分的手勢，接著他縱身一躍，整個人騰空於大浪之上，他站起身來、一手指著天空，衝浪板被甩開在他身後，就在這個瞬間，被現場記者捕捉到了這個難得畫面。

據悉，拍下該張精采照片的是《法新社》的攝影記者布胡耶（Jerome Brouillet），麥迪那的美技搭配攝影的精準快門，創造了一張彷彿超現實的神奇美照；奧運官方攝影記者馬森（Morgan Maassen），也從另一個角度拍下了這個精采瞬間。奧運官方記者從另外一個角度拍下這個難得的瞬間。（翻攝自奧運官網）

▲奧運官方記者從另外一個角度拍下這個難得的瞬間。（翻攝自奧運官網）

麥迪那在這一波的表現中，獲得9.9分的高分，刷新奧運衝浪單趟最高分紀錄，以總分17.40分淘汰對手，順利晉級8強，下一輪預計將對上自家人、巴西選手希昂卡（João Chianca），只不過8強賽因為大溪地的天候狀況，暫時延後比賽。


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