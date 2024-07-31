真的沒P圖！巴西衝浪選手「飄浮站立」　神技飆出奧運最高分

圖文／鏡週刊

衝浪項目繼2020東京奧運後，2024巴黎奧運再度回歸，近日一張巴西衝浪選手的照片在網路瘋傳，只見他整個人懸空「站立」，彷彿站在雲上，而衝浪板在他身後約1公尺處，讓不少人懷疑自己的眼睛，也有人懷疑是否透過後製合成，但這張可是真真實實由現場攝影記者捕捉到的精采瞬間。

這張網路上瘋傳的照片，主角是來自巴西的30歲衝浪好手麥迪那（Gabriel Medina），他是今年世界衝浪運動會成人組冠軍，東京奧運時他曾在男子短板項目中，拿下第4名的成績，本次再度挑戰爭取獎牌。

▲麥迪那衝出浪管，高舉10分手勢。（圖／翻攝自X）

30日麥迪那在大溪地出賽衝浪男子組第三輪的比賽，對上日本選手五十嵐卡諾亞，他登場展現美技，神色自若帥氣衝破數公尺高的浪管，還高舉雙手自信比出10分滿分的手勢，接著他縱身一躍，整個人騰空於大浪之上，他站起身來、一手指著天空，衝浪板被甩開在他身後，就在這個瞬間，被現場記者捕捉到了這個難得畫面。

¡Casi 10!

Gabriel Medina ????????, logró el mejor registro histórico del surf olímpico, al obtener 9.90 luego de montar una ola gigante de Theaupo'o, Tahití, cuyo momento mágico quedó plasmado en esta fotografía.#Surf #Paris2024#OlimpiadasxDCA

Jerome Brouillet/ AFP via Getty… pic.twitter.com/0Bl3yOzd27 — Diario de Centro América (@DiariodeCA) July 30, 2024

據悉，拍下該張精采照片的是《法新社》的攝影記者布胡耶（Jerome Brouillet），麥迪那的美技搭配攝影的精準快門，創造了一張彷彿超現實的神奇美照；奧運官方攝影記者馬森（Morgan Maassen），也從另一個角度拍下了這個精采瞬間。

▲奧運官方記者從另外一個角度拍下這個難得的瞬間。（翻攝自奧運官網）

麥迪那在這一波的表現中，獲得9.9分的高分，刷新奧運衝浪單趟最高分紀錄，以總分17.40分淘汰對手，順利晉級8強，下一輪預計將對上自家人、巴西選手希昂卡（João Chianca），只不過8強賽因為大溪地的天候狀況，暫時延後比賽。



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