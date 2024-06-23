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花蓮婦女大會師！表揚62位非凡婦女與志工　徐榛蔚籲攜手度難關

▲▼花蓮縣婦女會與13鄉鎮市婦女會近700多位婦女姊妹舉辦表揚大會及才藝表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣婦女會與13鄉鎮市婦女會近700多位婦女姊妹舉辦表揚大會及才藝表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣婦女會與13鄉鎮市婦女會近700多位婦女姊妹23日在福容飯店宴會廳舉辦「洄瀾婦女．綻放女力」模範婆媳、熱心婦女志工表揚暨婦女才藝表演活動，縣長徐榛蔚代表花蓮縣鄉親向13鄉鎮市婦女會推薦表揚的26位模範婆媳或母女的非凡婦女及36位各鄉鎮市婦女會熱心績優婦女志工致上最高敬意。

縣長徐榛蔚表示，婦女姊妹潛力無窮，花蓮目前正值艱困時期，0403地震至今餘震不斷，再加上這幾天強降雨造成落石台鐵事故更對交通經濟影響甚鉅，這時更需要大家同心協力，攜手渡過這次難關。

▲▼花蓮縣婦女會與13鄉鎮市婦女會近700多位婦女姊妹舉辦表揚大會及才藝表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚代表花蓮縣鄉親向13鄉鎮市婦女會推薦表揚的26位模範婆媳或母女的非凡婦女及36位各鄉鎮市婦女會熱心績優婦女志工致上最高敬意，感謝她們除了無私為家庭奉獻，並熱心積極的參與社區公共事務，發揮女性最大的特質及力量，讓生命充滿亮麗精彩，實為現代女性的楷模。

立委傅崐萁肯定婦女姊妹是支撐社會安定的基礎，也是穩定家庭的重要力量，更是現代國家進步的表徵之一。未來希望有更多的婦女們突破自我，為社會每個角落付出關懷，讓社會更加安定美好，也豐富自己的精彩人生。

▲▼花蓮縣婦女會與13鄉鎮市婦女會近700多位婦女姊妹舉辦表揚大會及才藝表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

社會處指出，花蓮縣政府為配合徐榛蔚縣長幸福城市施政總目標，努力將花蓮擘劃為銀髮的樂園、婦幼的天堂、青年圓夢的基地，希冀讓婦女心安、平安，讓她們在工作及照顧家庭成員時，不為長者照護及孩子的教育擔憂，擁有喘息的空間。

▲▼花蓮縣婦女會與13鄉鎮市婦女會近700多位婦女姊妹舉辦表揚大會及才藝表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚及立委傅崐萁均出席致上最高敬意。

花蓮縣社會處為了服務及照顧花蓮婦女及其家庭成員，設立婦女中心、婦女大學、新住民學苑，讓婦女姊妹有更多學習成長和社會參與的機會。為加強全縣各鄉鎮家庭量能，成立了花市、吉安、新秀、鳳林、光復、玉里、豐濱等7處托育資源中心，並在府後路2號成立「婦幼親創園區」辦理家庭活動，希望能給予長輩及婦幼們更多多元學習的樂活空間，全力將花蓮打造為一座充滿愛的城市。

活動中也由花蓮市、光復鄉、新城鄉、鳳林鎮、吉安鄉及秀林鄉婦女會等姊妹展現參加「婦女大學」律動學習成果；花蓮縣婦女會理事長邱美雲感謝縣府對13鄉鎮市資深婦女們的肯定與支持，姊妹們秉持著活到老、學到老的態度，並運用婦女大學習得的技藝能回饋在老人照顧據點上陪伴長者，也讓姊妹們更肯定自己的生命價值，期望繼續將終身熱心奉獻的精神，影響更多人一起回饋社區。

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