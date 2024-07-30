賣過期和牛遭停業！和牛EMPEROR高調復業　中市府：敢開就罰300萬

▲台中知名日本和牛EMPEROR今年4月被爆出賣過期和牛，遭到衛生局停業，昨天在臉書大動作宣布復業。（圖／翻攝官網）



記者游瓊華／台中報導

台中知名日本和牛燒肉店EMPEROR遭疑爆賣過期和牛給消費者，遭到衛生局重罰144萬元，並要求停業。但時隔3個月，業者自行在臉書大動作宣布，將於8月5日復業，在粉絲團寫下「由衷感謝您一直以來的支持，特別為您準備了由主廚精心挑選的最高級A5和牛特別套餐。」對此，衛生局表示，業者若違反規定自行復業，將依食安法規定最重可處新台幣300萬元罰鍰。

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▲衛生局表示，業者有申請復業但未獲准，資料尚未補齊，若重新開業將重罰300萬元。（圖／資料照片）



衛生局表示，業者日前曾向衛生局提出復業申請，但相關業者一直沒有說明過期肉品的處置方式，已請業者補正中，目前尚未收到補正資料，另因全案還涉嫌刑法詐欺仍處調查階段，衛生局亦已一併函詢台中地檢署表示意見，目前尚未收到回函。

衛生局強調，業者若違反規定自行復業，將依食安法規定最重可處新台幣300萬元罰鍰。此外，因業者不服市府之行政處分，已提出行政救濟，目前尚在審理中，另針對罰鍰部分已辦理分期繳納，預計今（113）年底全數繳清後，屆時將依規頒發檢舉獎金。