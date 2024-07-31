國寶葉王交趾陶百年來第一次洗澎澎　學甲慈濟宮寶石釉風華再現

▲台南市學甲慈濟宮所藏之「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」共三組六件之交趾陶國寶，完成修護，歡迎欣賞洗完澎澎國寶的絕美姿態與樣貌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲慈濟宮所藏之「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」共三組六件之交趾陶，於2015年經文化部公告指定為「國寶」(National Treasures)，此為台灣民間工藝首例指定為國寶級別之古物。

這六件國寶迄今已有164年歷史，受到原有累積性損壞因素如污染、斷裂、鹽害、風化及前人修補等影響，經文資處協助學甲慈濟宮申請補助並獲得文化部文資局補助經費，由台灣藝術大學文物維護研究中心團隊進行修護外，期間文化部文資局也透過專業審查的機制，以確保這次的修護可以最大程度的保存原有的歷史樣貌，歷經一年時間，終於在今年6月完成修護，順利回到學甲慈濟宮交趾陶文化館典藏與展示，並開放公眾參觀。

此系列交趾陶作品，為學甲慈濟宮於咸豐十年（1860）進行建築體整修時，特邀請傳統藝師葉王（約1810年代-1887年）製作，以做為廟宇屋頂、壁堵等處之建築裝飾，其作品技法純熟精湛，釉色溫潤透明，製作精緻細膩，型態生動活潑並富含獨特藝術風格，充分反映清朝時期台灣的交趾陶文化特色，引領後世匠師開始走向細緻寫實、主題生活化以及琉璃釉色更多元之發展。

這六件國寶自咸豐10年(1860)至今，歷經160餘年終於洗了第一次澡，重新呈現其工藝表現之獨特與細節之處。例如修護前透過X光影像檢測，「加官、晉祿」兩尊人物鬍鬚，竟是採用細銅線捻製而成；又「平安」交趾陶手上的花瓶器皿，則是採用手拉坏方式塑造而成，外型類似明代的白瓷「玉壺春瓶」，在在顯示葉王工藝美學精細過人之處。此外，在調查研究過程中，更於「瘦羅漢」作品上發現胎體製作痕跡，是否為葉王所留下的指紋？也十分耐人尋味。

特別的是為了確保國寶修護運送過程可以安全無虞，不論修護前前往修護地點台北與修護後的回家路途中，途經縣市的地方政府警察局及國道公路警察局都出動了警力進行護送，共計6台警車前後包圍運輸車一路護送，可謂十分特殊的景象。而學甲慈濟宮也全力協助前置包裝及後續組裝展示作業，使得這次任務得以圓滿完成。

文資處表示，為延續地方文化資產價值，透過這次緊急修護計畫，將導致危害國寶之因素排除，加強穩定其結構與恢復古物真實性，落實古物的日常保存與維護。歡迎民眾，相約前往學甲慈濟宮交趾陶文化館，欣賞洗完澎澎國寶的絕美姿態與樣貌，保證會不虛此行。