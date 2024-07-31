長髮泰女來台下海美豔背影曝　男客一聽真相...嚇到噴出這句話

▲▼4名泰籍女子來台賣淫5天落網，其中1人長髮飄逸，原本是男兒身。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

4名泰國女子5天前以觀光名義來台，卻從事賣淫，台中警方獲報後前往，當場發現1名泰籍移工正以1500元為代價，與1名女子性交易，還在其他房間查獲另3名女子，其中1人長髮飄逸、身材高挑，但說話粗聲粗氣，明顯跟柔美外貌不符，原來他本是男兒身，20年前就變性，這時換移工嚇了一大跳，驚呼「剛剛差點選了他」。

台中市警察局第一分局29日獲報，轄區有外籍女子從事性交易工作，經調閱附近監視器，並比對民眾報案內容，立即組成專案小組前往埋伏，果然凌晨時分，就看到1名34歲男性泰籍移工進入房間，與28歲泰籍女子進行性交易。

警方在該處租屋處房間內，又查獲3名泰籍女子，其中1人長髮飄逸、身材高挑，講話聲音低沉，跟柔美的外貌完全不相符，員警原本懷疑她報假身分，直到他以用英文回答已變性20年，因為長期服用賀爾蒙，所以第二性徵不明顯，此時，男移工得知性工作者中竟有男性時，以生澀中文說「還好不是選到他」。

警方將5人帶返偵辦，4名持觀光簽證來台的泰國人，已違反入出國及移民法案，依社會秩序維護法裁罰，並移請移民署專勤隊收容，辦理遣送事宜。