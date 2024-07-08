選妃照曝！18泰女「一條龍」來台賣淫　廣告主打本人還有附註

▲中壢警方破獲18名泰籍女持觀光護照來臺賣淫。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢警方破獲跨國集團「一條龍」模式，招攬外籍女子持觀光護照來台從事色情交易，並公然大肆在社群軟體或網路論壇上宣傳攬客，除主打是應召小姐本人照外，但附註「精修、變臉、勿高標」，一舉查獲泰國籍應召女子18位(年齡介於19至40歲間)及2名男客(53歲鄧男、43歲陳男)，現場查扣保險套等相關證物。

▲網路上名冊均強調為本人。（圖／中壢警分局提供）



中壢分局依據桃園市警局長吳坤旭要求桃警團隊動起來，強化實施靖黃專案，更因落實執行網路巡邏，發現有業者在網路論壇散播媒介泰籍女子色情性交易訊息，雖在廣告圖片中主打是應召小姐本人照，但附註「精修、變臉、勿高標」，以免招上門顧客「打槍」，更註明應召小姐國籍。

▲▼18位年齡介於19至40歲間的泰籍女子被逮。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局行政組、中壢派出所、興國派出所立即組成專案小組進行蒐證、探訪並制定查緝計畫，於6日15時許見時機成熟，專案小組順利在中壢區永嘉街旅館內查獲岳嫌(男、37歲)、蘇嫌(男、49歲)、薩拉氏(女、39歲、泰籍)等3人、泰國籍應召女子18位(年齡介於19至40歲間)及2名男客(53歲鄧男、43歲陳男)，現場查扣保險套等相關證物。

從事賣淫的18位泰籍女子全都持觀光簽證來台，抵達台灣後就直接入住旅館從事性交易，經查證18位中11位有具體從事性交易之事證，全案訊後將11位泰籍應召女子及男客2人依社會秩序維護法裁罰，並將應召女移請桃園市專勤隊辦理收容遣返。另將岳嫌等3人依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦。