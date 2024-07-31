郭台銘拚大選遭坑殺　1.8億打水漂

▲郭台銘（中）去年爭取國民黨提名失利後，積極拉攏藍營中南部要角，成功獲得南投縣議長何勝豐（右）公開支持。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘去年力拚總統大選，起手式就是化身賣茶郎，協助南投縣行銷茶葉；但隨郭未登記參選，拚經濟的初衷不僅變調，幫忙賣茶葉更衍生一連串訴訟。本刊調查，郭辦原計畫透過貿易商收購茶葉賣往中國，但找來收購茶葉的貿易商，不僅鬧出積欠茶農款項風波，更被郭辦抓包疑似違反合約，收購生產履歷不明、市價近6,000萬元的茶葉；如今貿易商一再閃躲，已支付逾1.8億元的郭辦，只好跨海聲請保全證據，先扣住存放在廈門的17萬斤茶葉自保。

「是我兒子的視角！」一向低調的郭台銘妻子曾馨瑩，近兩週接連在IG分享家庭遊歐照片，只見她頭戴鴨舌帽、身穿藍白條紋襯衫，對鏡頭回眸一笑，好心情藏不住，也讓久未在媒體露面的郭台銘，行程意外曝光。郭董回歸家庭大享天倫，但私下仍被選戰紛擾糾纏，去年大選連署期間，為幫南投縣賣茶葉衍生的糾紛，至今已成難以收拾的爛攤。

▲郭董老婆曾馨瑩近期分享家庭遊歐照片，郭台銘雖有陪同，但低調未露臉。

▲郭董老婆曾馨瑩近期分享家庭遊歐照片，郭台銘雖有陪同，但低調未露臉。

去年6月下旬，郭台銘爭取國民黨總統提名失利後，猛挖藍營牆腳，積極尋求與地方勢力合作，包括允諾南投縣議長何勝豐協助南投茶葉等農產外銷，替獨立參選蓄積能量。

本刊調查，郭辦當時為兌現承諾，一度鎖定由在全球有銷售據點的國內老字號天仁茗茶集團來收購茶葉，但因故作罷；後經郭辦內部評選，改選具茶葉批發經驗的建盈國際開發有限公司，而此一選擇，埋下雙方至今剪不斷理還亂的爭議。

本刊掌握，郭辦拍板由建盈負責收茶，雙方9月即針對執行細節簽訂為期2年的合約，且都透過登記在中國的公司簽約，郭辦由郭台銘信任的老臣主導掌握、登記在中國深圳的共同健康生物科技有限公司為甲方，建盈則透過現任陳姓負責人、吳姓前負責人設立在廈門的富鍇睿與富賀暘公司作為乙方。

▲由於懷疑收購茶葉的貿易商有違反合約之虞，郭辦緊急向深圳法院聲請保留證據，封存17萬斤茶葉。

包括合作內容、執行期間、違約責任等都白紙黑字寫得很清楚，建盈另就所要收購的茶葉，設計出一套專案計畫，像是明訂茶農要具南投縣各地方農會合格認證，以及茶葉要產自南投縣，不能參雜國內外第三地的茶葉等。

合約簽訂後，建盈去年9月8日發函南投縣各地方農會，啟動茶葉採購作業，共同健康生技則於9月、11月兩度匯款給建盈在中國的公司，金額合計逾新台幣1.8億元，未料，前期運作正常的收購計畫，自此出現問題。

郭董在選舉期間開出想展現執行力、秀經濟實力的政治支票，如今大選已落幕逾半年，卻僅兌現一半，並可能演變成跨海訴訟，恐是郭辦當初所始料未及。

針對相關爭議事件，本刊記者致電給建盈公司現任陳姓負責人，但至截稿前均無回應。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】遭蒙騙急扣廈門逾17萬斤茶葉 郭台銘助南投賣茶拚大選變調

【郭董賣茶一身腥1】逾6千萬茶葉產地來路不明 郭董砸1.8億急收手原因曝光

【郭董賣茶一身腥2】郭董豪宅外黑衣人「站崗」 郭辦執行長衰遭連累