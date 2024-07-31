最穩定的iPhone「是哪一代？」　果粉給答案：根本王者

▲iPhone XR。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果年年推新機，吸引不少果粉購買。近日有網友好奇拋問，大家覺得從2020年算起，哪一代的iPhone是最穩定的呢？他自己目前是使用iPhone 13，大家對這支手機的看法如何？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「這4年最穩定的iPhone」為標題發文，劈頭就問自2020年來，哪一代iPhone比較穩定呢？他認為iPhone 13、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus都算穩定，大家覺得呢？

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原PO也特別點出iPhone 13，因為他目前就在使用這支，所以想知道這代是最穩定的嗎？不知道大家對於iPhone 13的評價和看法怎麼樣呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「14Pro用兩年，健康度維持在91%」、「13真的是非常耐用的手機」、「i13+1，從發售的第二批用到現在，還是穩穩，電池健康99%」、「11 Pro吧」、「我買13 Pro，之前使用12 Pro眼睛超級痛，貼了藍光保護貼也沒用，存好錢直接買13 Pro，眼睛就舒服很多，而且電量很有感」。

不過最多人點名的，則是2018年推出的iPhone XR，「XR一票」、「二手機用到現在健康度75%」、「剛出拿到現在電池健康度還有76%」、「我用5年，電池健康度78%，根本王者！那時候還想說會不會太便宜很快就死掉，結果用到現在還在繼續用，但今年要讓他退休了」、「我覺得是XR，用了3年半電池健康度還有90%，反而14 Pro我用了一年半健康度81%，不知道是不是充電線是快充的問題」、「XR 從上市用到現在約6年，還是挺好用」。

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