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妹子吃避孕藥「罩杯從C→E」！內行人曝原因示警：不要學

一名女網友透露吃避孕藥調經，意外發現罩杯從C跳級到E。（示意圖，photoAC）

▲女網友透露吃避孕藥調經，意外發現罩杯狂升級到E。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

許多女生會採取吃避孕藥避免意外懷孕，或用來調節經期，最近，一名女網友服用了婦產科醫師開的避孕藥，意外發現罩杯升級，即使停藥後依舊沒有縮水，貼文引發網友熱議，驚呼「這篇很危險先刪了吧」，害怕女友會瘋狂想嘗試。

原PO在Dcard以「吃避孕藥 胸部二度發育」為題發文，表示從小學六年級開始，她的胸圍就停留在75C，沒想到日前吃了半年婦產科開的避孕藥調經，竟然神奇地長到了75E！更奇妙的是，體重完全沒變。雖然已經停藥半年了，但罩杯還是維持在E罩杯，這讓她很驚訝。

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原PO認為畢竟自己已經25歲，憂心乳房內是否有異常的腫塊，但經過醫院檢查後確認一切正常，疑惑究竟是晚發育？還是因為避孕藥造成？上網尋求其他網友意見，是否有女生與她有相同經驗。

貼文曝光後，引發網友議論紛紛，部分網友則打趣表示，「這就去叫女友吃」、「這篇很危險先刪了吧，我女友餒餒（胸部）都沒有，貧乳都不算，她看到會發瘋想試試看」、「避孕藥全台大缺貨」。

還有過來人也分享自身經驗，「我也是吃完大了兩個罩杯，但也胖了，停藥一年胸也沒變小也沒變瘦」、「相對的也會變胖，我吃避孕藥、延經藥以後變胖，就不敢再吃了」、「我原本是E變成H，整個大開眼界，吃了3到4年」、「停藥就會消回去了，而且還會狂長囊腫痘，痛死」；還有人舉藝人小S為例，「她一開始在娛樂百分百時期胸很小，後來慢慢變大，我記得是她牙套快拆的時候，跟大家說她吃了調經的避孕藥，不知道為什麼就變大了，我還很羨慕」。

但是也有網友提醒女性不要仿效這種作法，「我剛爬文，它副作用很大，有些人因此得憂鬱症；主要副作用為噁心、腹痛、體重增加、頭痛、情緒低落、情緒改變、胸部疼痛、乳房觸痛」、「希望女孩們不要看到這篇為了長大就去吃藥，想想看副作用，搞壞身體的代價能不能撐承擔」、「建議固定每年做乳房超音波，有可能是雌激素促進乳腺增生，所以停藥也不會消下去」。

事實上口服避孕藥中的雌激素和黃體素可促進女性特徵的發展，像是胸部會變大、腰身變細，可是想要一躍成大奶妹不太可能，通常大概增加半個罩杯，而且停藥後效果就會消失，恢復原狀，同時也要注意副作用。


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