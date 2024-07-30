加乘共好！　台南市美術館爭取成國家級美術館鏈結國際深耕在地

▲台南市美術館2館由台南市政府、南美館共同爭取成為「台南國家美術館」，而未來擔負在地國際化推廣使命的台南市美術館，則以台南藝術持續深耕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市美術館2館由台南市政府、南美館共同爭取成為「台南國家美術館」，而未來擔負在地國際化推廣使命的台南市美術館，則以台南藝術持續深耕，在台南400之際，同時擁有地方級與國家級兩座美術館，彰顯「文化首都」台南的獨特與重要性。

南美館董事長趙卿惠表示，經過董監事會議的討論及共識，決議和市府共同爭取國家級美術館，兩座美術館將各自以在地鏈結國際，在不同領域展現豐富層次，「一加一大於二，對台南是加乘也是共好」。

趙卿惠董事長表示，台南是台灣第一座城市，帶領台灣走入國際舞台，不僅文化底蘊深厚，在時間軸堆疊400年累積下，台南在藝術文化的成就也獨樹一格，豐富孕育許多充滿力量的藝術家，許多前輩台灣藝術家，都與台南有深厚淵源，南美館持續透過各式展覽與開放場域緊密連結民眾，一方面加深本土意識與台灣價值，另一方面則累積鏈結世界舞台的實力。

南美館是台灣第一座行政法人美術館，在展覽和場域都展現屬於文化首都美術館的亮眼姿態，已是遊客來台南旅遊必定朝聖的「全民美術館」，更深獲市民肯定，台南市美術館有其存在的必要性與地位性。

趙卿惠說，爭取國家級美術館，並不減損台南市美術館的存在意義，未來反而能以藝術博物館群模式壯大能量，爭取原本南美一館旁同樣身為古蹟的農田水利署嘉南管理處，共同營造更在地的場域，型塑台南獨特的文化資產。

台南市美術館指出，台南目前擁有三座國家級博物館，包括國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館和國立史前博物館南科分館，接下來的台南國家美術館將成為第四座國家級博物館，串聯週邊在地藝術文化館舍，持續帶動台南市的藝文涵養與觀旅量能向上提升。

趙卿惠說，只有藝術能彌平歧見、墊高想像，做為文化首都的台南，值得一座國家級美術館，也需要一個地方美術館，兩館彼此是合作夥伴，一起把藝術平台加大，如同日本東京與柏林等偉大城市的美術博物館群，互相閃耀光芒。