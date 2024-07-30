　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

▲▼習近平。（圖／視覺中國CFP）

▲習近平表示，當前中國經濟發展遇到一些困難和問題。（圖／CFP）

文／中央社

中共總書記習近平26日與黨外人士座談時坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，但他表示經過努力是「完全可以克服的」，要堅定發展信心，用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。

新華社報導，中共今天召開政治局會議前，26日先在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作，聽取各「民主黨派」中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

根據報導，出席這場座談會的中共政治局常委除了習近平，還有李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等4人，7名常委中有5人到場。會中，李強向與會者通報了今年上半年經濟工作有關情況，並說明關於下半年經濟工作的有關考慮。

習近平在會中表示，今年上半年在中共中央領導下，面對複雜多變的國內外形勢，中國「頂住壓力、積極作為」，加強宏觀調控，深化改革開放，有效應對風險挑戰，「經濟延續了回升向好態勢」，高品質發展又邁出新的步伐。

習近平說，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，經過努力是「完全可以克服的」。要堅定發展信心，保持戰略定力，積極主動應對問題和挑戰，用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。

他說，做好今年下半年經濟工作，要全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，因地制宜發展「新質生產力」，著力推動「高質量發展」，圍繞推進「中國式現代化」進一步全面深化改革。

習近平提到，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢，確實保障和改善民生，保持社會穩定，堅定不移實現全年經濟社會發展目標。

報導稱，與會的「民主黨派」代表「完全贊同」中共中央對當前經濟形勢的分析判斷，以及下半年經濟工作的謀劃考慮，並提出諸如支持中國台資電子資訊產業轉型升級，以及擴大年輕人就業、加大促消費政策力度、助力企業和房地產業健康發展、進一步提振民營經濟發展信心等建議及意見。

 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
快訊／22:48台南規模3.8「極淺層地震」　最大震度3級
奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演
日本14歲天才滑板少女奧運奪金　超難技巧小5就會
食道癌「4大危險因子」超常見！「過燙飲食」風險增近2倍
英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

陸翻船案促使兩岸恢復協商？　國台辦：只有回到九二共識政治基礎

以為是日本特產！他收到「飯店咖啡和茶包」傻眼...網揪1點不挺

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

緩解就業困難！　重慶引介70餘名大學畢業生赴「阿曼」就業

陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見

中國體操男團決賽錯失金牌　肖若騰落淚：最後一戰「無法接受」

2歲娃被飯店圓桌砸中面部…幾乎毀容　上海喜來登：無安全隱患

中國體操選手「重大失誤丟金」！賽後哽咽道歉…網暴怒一排全駡他

全紅嬋遇發育期難關　她曾言：如果不跳水大家還會喜歡我嗎

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

陸翻船案促使兩岸恢復協商？　國台辦：只有回到九二共識政治基礎

以為是日本特產！他收到「飯店咖啡和茶包」傻眼...網揪1點不挺

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

緩解就業困難！　重慶引介70餘名大學畢業生赴「阿曼」就業

陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見

中國體操男團決賽錯失金牌　肖若騰落淚：最後一戰「無法接受」

2歲娃被飯店圓桌砸中面部…幾乎毀容　上海喜來登：無安全隱患

中國體操選手「重大失誤丟金」！賽後哽咽道歉…網暴怒一排全駡他

全紅嬋遇發育期難關　她曾言：如果不跳水大家還會喜歡我嗎

快訊／高雄民宅火警濃煙竄天　「女屋主躲廁所」無生命跡象

依瑟儂學柯瑞「晚安」慶首勝　談對決好友戴資穎：像看到自己倒影

第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀

BMW致力發展「軟體定義汽車」！超過20年經驗加速全球進步

「阿娘喂」廖老大之子+南霸天郭國信遠征西班牙賽車世運會

基督徒也是罪人　罪人無權轟變裝皇后仿《最後的晚餐》

爭李沐芳心！曹佑寧「雷射肩失靈」射輸婁峻碩　王淨低調現身支持男友

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

新竹城隍廟龍鯉雕像遭「屁孩跨坐頭」　民俗專家警告2大恐怖後果

快訊／晶片股慘跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

大陸熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

中國體操選手讓出金牌！為失誤哽咽道歉

淘寶8月2日推「99元台灣免運」　涵蓋18類產品　

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

大陸最美女官員淪肉慾機器　沒升職還遭軟禁

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

陸天才少年打破奧運會紀錄　盛李豪全場保持領先奪金

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

中國女排擊敗美國　現場嗨放「科目三」

徐嘉余四戰奧運　100公尺仰式再摘銀牌

鞦韆男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

進公廁90分鐘沒動靜！清潔員急報案　真相讓警笑了

更多熱門

相關新聞

賴政府緊踩3大立場應對大陸三無船事件　中方近期也調整國際形象

賴政府緊踩3大立場應對大陸三無船事件　中方近期也調整國際形象

中國三無船取締案30日兩岸協商達成共識，部分人士聲稱是賴清德政府「技巧性道歉」退讓，符合大陸「咎責、道歉、賠款」條件，才得以讓協議完成。不過，熟悉兩岸事務人士表示，從事件發生以來，政府緊踩執法管轄權、司法釐清以及高度人道關懷等3大立場，保持戰略定性，以不受認知戰或在地協力者影響；而中方從高舉單邊作法到願意坐下來談，也不排除與中方近期調整國際形象有關。

福建號完成第3次海試　專家：將進入艦機適配階段

福建號完成第3次海試　專家：將進入艦機適配階段

習近平會梅洛尼　改提絲路精神

習近平會梅洛尼　改提絲路精神

湖南資興暴雨成災　多鎮村被淹至少4死3失蹤

湖南資興暴雨成災　多鎮村被淹至少4死3失蹤

美議員提案：「 全面制裁」中國以嚇阻犯台

美議員提案：「 全面制裁」中國以嚇阻犯台

關鍵字：

習近平中國共產黨

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

台北超商寶可夢機台大撤場

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面