習近平會梅洛尼　不提「一帶一路」改成絲路精神

▲梅洛尼與習近平在29日進行對談。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

中國國家主席習近平在29日與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）進行對談後，發表了兩國「行動計劃」。由於義大利在去年退出「一帶一路」，此次會晤引起高度關注。中國官媒不提一帶一路，多次強調「絲路精神」，也指出梅洛尼堅持奉行「一個中國」政策。義媒則未提及一中政策和絲路精神。

根據義媒報導，雙方在北京釣魚台國賓館進行長達90分鐘的閉門會談，隨後發表「加強全面戰略伙伴關係的行動計劃（2024－2027年）」，雙方確認優先開展經貿投資、金融、科技創新和教育、綠色發展、醫療衛生、文化交流等領域合作。

義大利總理府新聞稿指出，兩國領導人討論了中義關係如何積極發展，強調在互信基礎上，建立「平衡且互惠」合作的重要性，也討論了國際間的問題，包括烏克蘭戰爭、中東局勢進一步升級的風險和印太地區日益緊張的局勢。

▲梅洛尼與習近平在29日進行對談。（圖／路透）

據中國官媒，習近平指出，中義關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民共同利益，儘管當前國際情勢持續演變，中方重視和發展好中義關係的意願沒有改變，合作共贏的本質沒有改變，兩國人民的友好情誼也沒有改變，以「和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏」為核心的「絲路精神」是中義兩國的「共同財富」。

習近平也強調，在經濟全球化時代，只有堅持全球產業開放合作，才會帶來共贏，中國堅持走和平發展道路，不追求霸權，希望與各國分享發展機會。

中國官媒提到，梅洛尼表示義大利高度重視中國的國際地位和作用，願意傳承源遠流長的「絲路精神」，堅持奉行「一個中國」政策，希望與中方加強對話合作，同時也反對「脫鉤斷鍊」和保護主義。義大利總理府的新聞稿則未提及一中政策。