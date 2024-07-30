福建號完成第3次海試　專家：將進入艦機適配階段

▲中國第三艘航空母艦福建號。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳）

文／中央社

外媒報導，中國第3艘航空母艦福建號結束第3次海試；中國軍事專家表示，福建號接下來將進入艦機適配階段，各型艦載機陸續上艦測試。

中國官媒環球時報今天報導，據美國媒體The Atlas News在28日報導，福建號第3次海試在黃海和渤海進行，進行了不同速度的機動試驗，於28日結束第三次海試返回船廠。

中國國防部則在25日證實，福建號在本月進行第3次海試。

環球時報採訪中國軍事專家傅前哨，指自5月以來福建號連續進行3次試航，平均每月1次，而且續航時間越來越長，表明海試進程順利。

傅前哨指出，每個階段的海試內容都不一樣。相較而言，第1次海試時間只有8天，比較短，主要測試航艦本身的動力、電力系統等。在接下來的海試中，主要測試艦載設備以及艦機適配模擬的測試，然後從模擬到實際測試，依照程序一步步完成。

另外界分析認為，在第3次海試中，艦載機已經登上福建號。有專家指出，航艦海試中必然要搭載艦載機，因為需要進行配重試驗，確保機位平衡。

傅前哨則認為，在下階段海試中，艦載機會上艦，而且是不同類型的艦載機上艦，以便測試攔阻彈射系統，到了這階段意味著航艦平台通過多次檢測達標，從而轉入艦機適配階段，所以第4次、第5次海試將更受矚目。