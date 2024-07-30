賴政府緊踩3大立場應對大陸三無船事件　中方近期也調整國際形象

▲「0214大陸漁船翻覆案」兩岸代表達成協商，將遺體及船隻發還陸方 。（圖／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

中國三無船取締案30日兩岸協商達成共識，部分人士聲稱是賴清德政府「技巧性道歉」退讓，符合大陸「咎責、道歉、賠款」條件，才得以讓協議完成。不過，熟悉兩岸事務人士表示，從事件發生以來，政府緊踩執法管轄權、司法釐清以及高度人道關懷等3大立場，保持戰略定性，以不受認知戰或在地協力者影響；而中方從高舉單邊作法到願意坐下來談，也不排除與中方近期調整國際形象有關。

中國的三無船事件，經過這段時間的折衝，陸委會、海委會的整合協調下落幕，熟悉兩岸事務人士指出，政府一開始堅持執法管轄權、堅持司法釐清以及堅持人道關懷的立場是正確的；另外，也證明兩岸雙方只要願意坐下來談，或許看待問題的角度與價值觀不見得一致，終究可以獲得解決。

兩岸事務人士表示，同時也特別注意「戰略定性」，目的是不要讓團隊在亂流中產生誤判。他表示，在過去這段期間，包括官宣、社群謾罵與國內協力者配合操作的政治攻勢，不論攻擊海巡，或指控違失在台灣，但政府團隊始終秉持法治國家依法執法、尊重司法的基本原則，沒有因各種操作動搖。

此外，政府團隊也展現對「人道主義」的關懷立場，政府人士表示，事件本身是典型的三無船舶取締意外，但對於死傷者，主管機關還是尊重中國民俗，安魂慰靈，早晚三炷香沒有一天間斷，考量三無船舶從事者多是因為對岸內部經濟窘迫，選擇鋌而走險，因此也透過民間的籌資，給予優渥的慰撫金（每人約600萬元新台幣），幫助家屬得到妥善且足夠的照顧。

政府人士說，與其操弄政治前提、政治標籤，不如務實的就事論事，在相互尊重的基礎上，好好坐下來談，就算立場再不同，終究能理出一些互利雙方人民的頭緒，問題的解決也就可以找到眉目。

至於中方先前高舉單邊的作法，到後來願意坐下來談，政府人士觀察發現，從國際輿論角度可以注意到，近期中國刻意改變國際形象。但他也指出，在本次事件後，仍要注意中國是否真的放緩在台海周邊的灰色地帶侵擾，是否停止在禁限制水域的海警騷擾，以檢驗中國是否真的願意回到以規則為基礎的國際秩序軌道。

▼陸漁船翻覆案，金門協商結束後，雙方一同前往殯葬所祭拜罹難者。（圖／記者林名揚翻攝）

