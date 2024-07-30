告白遭拒！男大生美工刀割頸學姊「傷口10公分」　判5年半定讞

▲大一男生告白被拒，竟崩潰揮刀砍學姊，殺人未遂罪判刑定讞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市樹德科技大學一年級林姓男大生，因社團關係愛上二年級學姊，但向學姊告白遭拒絕，他竟情緒失控，持美工刀砍殺學姊，造成她右手臂、頸部受傷。最高法院審理後，依殺人未遂罪將林男判刑5年6月定讞。

判決指出，案發於2022年5月間，當時大一的林男，因為參加社團的關係，愛戀大二的盧姓學姊。案發當晚九點，林男透過一名女同學約出學姊，並向學姊告白，但學姊冷回一句「2人不可能」。

林男心痛但仍不心死，過了3個小時，又請女同學再度約出學姊。學姊這次有防備，帶著另一名女同學，與出面相約的女同學見面，林男在2名女學生面前再度向學姊告白，但仍遭拒。林男假意陪同學姊返回宿舍，4人同行之際，林男突然抽出暗藏的水果刀砍殺學姊頸部、手部，還大叫說要送學姊最後一程。

同行的兩名女學生趕緊擋住林男並報警，學姊被緊急送往醫院急救，頸部一刀長達10公分、深達6公分，深及筋膜下及外頸靜脈；另外胸部、手部也都受到割傷，經急救後撿回一命。警方與教官合力逮捕林男，林男供稱首次告白後遭拒，氣得吞下一堆安眠藥，意識不清，所以才會第二度告白犯案，檢方向法院聲請羈押林男獲准，之後依殺人未遂罪將林起訴。

法院審理時，林男辯稱自己當時已經服藥，僅想傷害對方而無殺人犯意。但法院根據他犯案時大喊要送學姊最後一程，還攻擊學姊頸部等致命部位，認定林男具有殺人犯意，成立殺人未遂罪。一審將林男判刑5年8月，上訴二審後，高雄高分院也認定他有罪，改判有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。