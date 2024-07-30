巴黎副市長親現身歡迎「台灣隊」！　發文暖秀國旗

▲ 巴黎副市長米歇爾歡迎台灣隊，並於社群平台PO文。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電

駐法代表處今天為台灣巴黎奧運代表團舉辦歡迎酒會。代表團成員表示感受到巴黎的文化與友善，感謝各方協助。法國政要則告訴中央社，將無懼壓力，持續保護並支持台灣民主。

由教育部長鄭英耀率領的台灣奧運代表團今天造訪駐法代表處，巴黎副市長、參議院副院長等法國政要到場，眾人向代表團致上歡迎之意，也歡送駐法代表吳志中在奧運後即將回台。

吳志中致詞時首先表示代表外交部長林佳龍，歡迎台灣奧運代表團前來巴黎參加奧運。

任職6年後，吳志中即將離任，這也是他任內最後一次酒會。「不過，我把一部分心留在了法國。」他將法國劇作家季特里（Sacha Guitry）名言「成為巴黎人，並非因為在巴黎出生，而是在巴黎重生」，轉化為「身為法國人，並非因在此出生，而是在此重生」。

鄭英耀致詞時說，巴黎是「性感、友善、充滿創意、具豐富文化性」的城市，「因為巴黎豐富的底蘊，讓吳志中和駐法外交團隊能推動台法在學術、運動、科技等方面的合作」。

他以勒瓦盧瓦市（Levallois）為例，感謝該市為中華隊提供運動中繼站所需的場地與後勤，讓選手準備、休息、用膳，「是對奧運代表隊最直接、有力的支持」。

作為文化之都，在運動競技同時也辦「文化奧運」，巴黎文化園區邀請12國設立文化館，台灣是其中之一。奧運期間每天展開精彩表演，才剛登場就大獲好評。

文化部政務次長王時思致詞時感謝法國邀請台灣大陣仗參與文化奧運，「以文化參與奧運是很特別的體驗，是一生難忘的記憶。一看到奧運開幕典禮，就知道以文化參與奧運是很棒的選擇，因為法國也是用文化來激勵、撫慰、彼此理解、創造未來」。

中華奧林匹克委員會主席林鴻道感謝駐法代表處、法國各界協助，也感謝僑界當代表團後盾，「代表團感到非常幸福」。

作為「奧運東道主」，巴黎負責人權事務的副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）現身酒會並致詞，他在中央社訪問時表示，要代表市長歡迎所有來訪的代表團，台灣也是其中之一。

「台灣與巴黎有緊密連結，我去年10月才到台灣參加同志遊行。台灣是捍衛人權的國家，巴黎奧運同樣捍衛國際人權。」

他坦言，「中國駐法大使館不太喜歡我，我們遭受壓力，但不會有所影響。台法有很多共同價值，不能讓台灣遭受壓迫，台灣應被保護，我們要傳遞這個訊息。我們也希望協助台灣，以民主感染其他亞洲國家。」

Quel plaisir d’accueillir la délégation taïwanaise avec le représentant de Taïwan en France François Chihchung Wu @francois1899, le Ministre de l’éducation Ying-Yao Cheng et la Vice-Ministre de la culture Sue Wang pour ces jeux #Paris2024



Un honneur pour @Paris, ville hôte, de… pic.twitter.com/vilsAn7e4S — Jean-Luc Romero-Michel (@JeanLucRomero) July 29, 2024

羅梅洛-米歇爾強調吳志中推動台法關係前進的成果，期待吳志中上任負責歐洲事務的次長後，台歐關係能更往前邁進，也期待與新任駐法代表郝培芝繼續深化兩國合作交流。

勒瓦盧瓦市運動發展蓬勃，有辦大型運動賽事的經驗，除接待中華隊外，還接待美國、加拿大、澳洲代表隊。

市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas）在歡迎會上致詞，她接受中央社訪問時透露，接到駐法代表處接觸當下幕僚就提醒台灣議題敏感，但向來支持民主的杜瑪認為因此更要接待，「你們很努力讓民主蓬勃，我想透過行動，具體化對台灣的善意」。

杜瑪說，過程中都沒有遇到政治阻力，「我們還在市政府接待台灣隊的建物外張貼中華民國國旗，之前與吳大使在國旗前的合照也上傳至社群媒體，也沒有接到抗議。即使有，我們也不會退讓」。

Un grand merci à la ville de Levallois-Perret, sa maire Agnès POTTIER-DUMAS et tous les bénévoles qui accueillent la #TeamTaiwan Chinese Taipei pour son entrainement dans le cadre des Jeux Olympiques #Paris2024 pic.twitter.com/sVT3mQDztR — Taïwan en France (@TaiwanEnFrance) July 27, 2024

多次與台灣選手互動的杜瑪對台灣運動員讚譽有加，「非常認真專注，也很有禮，我們的志工都特別喜歡台灣選手。還有，市府團隊都超愛你們的牛肉麵」，杜瑪笑著說。

體育署長鄭世忠、中華奧會榮譽副主席陳士魁與旅法僑領也到場。駐法代表處為嘉賓準備美味家鄉菜，台灣文化中心特別邀請這次在巴黎文化奧運演出的「三個人」演奏精彩樂曲，獲得好評。

法國僑界展現熱情，今晚接力舉辦「熱烈歡迎中華奧運代表團及文化奧運台灣展演團為國爭光」餐會，由世界台商總會名譽總會長黃行德、蔡國泰等僑領設宴歡迎代表團一行，做選手最堅強後盾。（編輯：郭中翰）