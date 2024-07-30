紙板床被點名！　澳洲運動員「開砲選手村」：很難發揮

▲巴黎奧運選手村，據傳招致不少運動員的抱怨。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運承諾舉辦「史上最環保」賽事，因此選手村不僅沒裝冷氣、使用可回收紙板床，就連餐廳也幾乎採用當地食材。不過，許多運動員卻抱怨，這些設計讓人在賽場上很難好好發揮。

23歲澳洲女泳將提特姆斯（Ariarne Titmus）在東京奧運贏得2面金牌，27日又以3分56秒69成績，衛冕女子400公尺自由式冠軍，如今已經成為「奧運3金」得主。

不過，她28日受訪時坦言，對於自己未能打破紀錄感到失望，「我可能也不認為自己有能力，但住在奧運選手村，又讓人更難發揮了。它絕對不是為了（選手的）良好表現所設計的，所以重點在於誰能夠真正穩住心態。」

▲國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）2023年親自測試紙板床。（圖／達志影像／美聯社）



澳洲前奧運國手馬格努森（James Magnussen）直言，運動員很可能被環境影響而錯失獎牌，「我們從未在奧運上看過這種狀況。奧運史上，我們從沒聽過一座選手村能有這麼多的抱怨。」

他說，今年奧運「有很多因素讓選手村的生活遠遠不能稱作『理想』。紙板床不能提供最好的睡眠品質，沒有冷氣也將隨著時間變成更大問題，昨天氣溫20度又下雨，但未來幾天就會達到35度左右」，幸好一些國家代表隊自備攜帶式空調。

▲巴黎奧運選手村餐廳的食物，也不太受到歡迎。（圖／路透）



不過，澳洲游泳總教練泰勒（James Magnussen）並不同意這些看法，他認為這些都是奧運挑戰的一部分，「奧運一直都是一場挑戰……這關乎於你如何自我管理，不論環境怎麼樣、睡什麼床、食物好不好吃，大家都要自己看著辦。奧運一直都是這樣，而且本來就是這樣。這就是其中的美妙之處。」

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