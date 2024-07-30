苗栗後龍15樓建案突現「3公尺天坑」　縣府勒令停工...灌漿回填中

▲苗栗後龍鎮維真國中對面的苗126縣道，疑因建案挖掘地下室發生坍陷，縣府勒令回填和停工。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮維真國中對面一處挖掘地下室的大樓建案，疑因凱米颱風大雨、工地重車輾壓，昨日（29）下午建案旁的縣道苗126線路面，發生長3.8、寬1.5和深0.8公尺的坑洞，縣府獲報後要求建商灌漿回填，並勒令建商即刻停工，縣府今天表示，監控至今坍陷災害並未擴大，發生原因有待進一步調查釐清。

縣府工商發展處表示，昨下午2時許接獲通報，指後龍鎮維真國中對面出現「天坑」，工商發展處長詹彩蘋會同中華民國大地技師公會派員至現場會勘，丈量坑洞長3.8、寬1.5、深0.8公尺；經查該案去年申請興建地上15層、地下3層的集合住宅建造執照，目前正在開挖地下室。縣府初步評估應是因為開挖地下室加上連日大雨，造成土壤鬆動流失，致使出現土地空洞。

工商處說，於現場勘查後，縣府為避免坑洞擴大，要求建案即刻停工，因坑洞中土壤有些許崩落，為維護用路人安全，先行以混凝土灌漿回填，維持管控現場交通安全，昨監控迄今，坍陷問題暫未擴大。縣府初步研判，應是近期工地開挖地下室，凱米颱風連日大雨沖刷，緊鄰工地的路面下方土壤鬆動流失，加上工地重車密集進出，致使路面失去支撐力而坍陷。

縣府今天上午舉行每週例行縣務會議，縣長鍾東錦指示工商處與水利處等相關單位人員協商，要求將來申請的建案如面臨道路、住家，如果沒有施設連續壁，一旦發生坍陷等災害，必須負完全責任。