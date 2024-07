跳水王子奧運奪銀「遭兒丟果汁杯」　尪淚崩喊：他為愛犧牲了很多

▲湯姆戴利在2024巴黎奧運奪銀。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

英國跳水王子湯姆戴利(Tom Daley)在東京奧運奪金後一度退役,卻因兒子一句「想看爸爸奧運比賽」,再次披甲上陣,並在巴黎奧運贏得男子雙人10公尺跳台賽銀牌,而他賽後與家人的有趣互動也成為眾人焦點。

綜合外媒報導,湯姆戴利今年第5次參加奧運會時,他的奧斯卡編劇丈夫達斯汀(Dustin Lance Black)也帶著他們的一對兒子在場邊為加油打氣。期間,6歲的大兒子羅比(Robbie)穿上了印有湯姆戴利頭像的衣服,邊揮舞英國國旗,邊在觀眾席上吶喊。

SO, so cute!



Tom Daley's family are in the crowd, and his eldest son's t-shirt has "That's my papa" on the back - adorable.#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/SBi3pMZNJi