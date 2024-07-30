跳水王子奧運奪銀「遭兒丟果汁杯」　尪淚崩喊：他為愛犧牲了很多

▲湯姆戴利在2024巴黎奧運奪銀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）在東京奧運奪金後一度退役，卻因兒子一句「想看爸爸奧運比賽」，再次披甲上陣，並在巴黎奧運贏得男子雙人10公尺跳台賽銀牌，而他賽後與家人的有趣互動也成為眾人焦點。

綜合外媒報導，湯姆戴利今年第5次參加奧運會時，他的奧斯卡編劇丈夫達斯汀（Dustin Lance Black）也帶著他們的一對兒子在場邊為加油打氣。期間，6歲的大兒子羅比（Robbie）穿上了印有湯姆戴利頭像的衣服，邊揮舞英國國旗，邊在觀眾席上吶喊。

SO, so cute!



Tom Daley's family are in the crowd, and his eldest son's t-shirt has "That's my papa" on the back - adorable.#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/SBi3pMZNJi — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2024

在湯姆戴利與搭檔威廉姆斯（Noah Williams）完成近乎完美的跳水動作後，達斯汀抱著他們15個月大的小兒子菲尼克斯（Phoenix）激動落淚。他表示，「作為他的家人，我清楚湯姆為了工作付出了多少努力和犧牲。這一切都是因為愛，我知道他是為了我們的兒子。他們能看到他跳水已經是一個特別的體驗，而且他剛剛贏得了他從未獲得的銀牌，我們真的非常自豪。」

"It's very moving for family."



Tom Daley's husband, Dustin Lance Black, says it was "so special" for their sons to see Daley win an Olympic medal.#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/UpMGzuPVBb — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2024

隨後，湯姆戴利在領獎台上，朝著2個兒子與達斯汀的方向瘋狂比心，並笑容滿面地向家人們發送飛吻，但湯姆戴利在場邊開心接受BBC的現場採訪時，卻意外發生了一個小插曲，導致採訪一度被打斷。

當時，記者正在詢問湯姆戴利接下來的職涯規劃，以及4年後是否會再次參賽，不料湯姆戴利的小兒子菲尼克斯卻突然在看台上向爸爸扔果汁杯，而湯姆戴利則笑著緩頰，「菲尼克斯試圖通過向人們扔果汁杯來殺人。」記者開玩笑表示，小菲尼克斯正藉此表達自己的意見，「他也想像哥哥一樣，在4年後看到爸爸跳水」。

湯姆戴利的祖父母雖然無法遠赴巴黎觀賽，但他們依舊在英國家中欣賞了轉播。湯姆戴利的阿嬤表示，「我看到小羅比緊張地在看他爸爸的比賽，我希望他能記住爸爸跳水的樣子。儘管湯姆戴利比了這麼多次賽，我到現在看直播還是會緊張。我們全家人都為他感到驕傲。」阿公則表示，「我們知道打敗中國選手很困難，但湯姆和諾亞的表現已經非常出色了。」