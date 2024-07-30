　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跳水王子奧運奪銀「遭兒丟果汁杯」　尪淚崩喊：他為愛犧牲了很多

▲▼湯姆戴利在2024巴黎奧運奪銀。（圖／翻攝自X）

▲湯姆戴利在2024巴黎奧運奪銀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）在東京奧運奪金後一度退役，卻因兒子一句「想看爸爸奧運比賽」，再次披甲上陣，並在巴黎奧運贏得男子雙人10公尺跳台賽銀牌，而他賽後與家人的有趣互動也成為眾人焦點。

綜合外媒報導，湯姆戴利今年第5次參加奧運會時，他的奧斯卡編劇丈夫達斯汀（Dustin Lance Black）也帶著他們的一對兒子在場邊為加油打氣。期間，6歲的大兒子羅比（Robbie）穿上了印有湯姆戴利頭像的衣服，邊揮舞英國國旗，邊在觀眾席上吶喊。

在湯姆戴利與搭檔威廉姆斯（Noah Williams）完成近乎完美的跳水動作後，達斯汀抱著他們15個月大的小兒子菲尼克斯（Phoenix）激動落淚。他表示，「作為他的家人，我清楚湯姆為了工作付出了多少努力和犧牲。這一切都是因為愛，我知道他是為了我們的兒子。他們能看到他跳水已經是一個特別的體驗，而且他剛剛贏得了他從未獲得的銀牌，我們真的非常自豪。」

隨後，湯姆戴利在領獎台上，朝著2個兒子與達斯汀的方向瘋狂比心，並笑容滿面地向家人們發送飛吻，但湯姆戴利在場邊開心接受BBC的現場採訪時，卻意外發生了一個小插曲，導致採訪一度被打斷。

 

當時，記者正在詢問湯姆戴利接下來的職涯規劃，以及4年後是否會再次參賽，不料湯姆戴利的小兒子菲尼克斯卻突然在看台上向爸爸扔果汁杯，而湯姆戴利則笑著緩頰，「菲尼克斯試圖通過向人們扔果汁杯來殺人。」記者開玩笑表示，小菲尼克斯正藉此表達自己的意見，「他也想像哥哥一樣，在4年後看到爸爸跳水」。

湯姆戴利的祖父母雖然無法遠赴巴黎觀賽，但他們依舊在英國家中欣賞了轉播。湯姆戴利的阿嬤表示，「我看到小羅比緊張地在看他爸爸的比賽，我希望他能記住爸爸跳水的樣子。儘管湯姆戴利比了這麼多次賽，我到現在看直播還是會緊張。我們全家人都為他感到驕傲。」阿公則表示，「我們知道打敗中國選手很困難，但湯姆和諾亞的表現已經非常出色了。」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」
幕後／賴清德深夜守電視看奧運！　白天開會空檔大聊心疼楊勇緯
麟洋配奧運預賽3連勝！王齊麟自責綁手綁腳
台中醉警脫到剩內褲坐路邊　分局怒重懲拔官
劉嘉玲爬山PO文洩行蹤！　網揪亮點「是在台灣」
「飛靶神槍手」楊昆弼121分名列第12名　無緣巴黎奧運射擊決
快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！教練親曝現場狀況
林郁婷奧運資格遭質疑　國際奧會發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！腸道被咬破腹痛求救　洞口挖出檸檬

跳水王子奧運奪銀「遭兒丟果汁杯」　尪淚崩喊：他為愛犧牲了很多

馬斯克轉發賀錦麗深偽影片！　大喊「太讚了」挨批違反X自家政策

英「泰勒絲舞蹈班」遭血洗2死9傷　泰勒絲震驚回應：他們只是孩子

印度「特急黃河」沖走人　南部山崩橋垮已奪45命

蜜蜂停手上！韓天才射手金濟德「沉穩射出10分」　超神畫面瘋傳

18歲「歐洲最美公主」現身巴黎奧運！勾妹妹自拍、跳舞展親民

美選手奧運痛失至親！強忍悲痛打贏對手　塞納河上撒花悼念

新婚之夜「俄23歲新娘」全裸詭異墜15樓亡！　丈夫否認涉案

奧運真的是性愛天堂！選手一下機就急著約炮　交友軟體被灌到當機

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！腸道被咬破腹痛求救　洞口挖出檸檬

跳水王子奧運奪銀「遭兒丟果汁杯」　尪淚崩喊：他為愛犧牲了很多

馬斯克轉發賀錦麗深偽影片！　大喊「太讚了」挨批違反X自家政策

英「泰勒絲舞蹈班」遭血洗2死9傷　泰勒絲震驚回應：他們只是孩子

印度「特急黃河」沖走人　南部山崩橋垮已奪45命

蜜蜂停手上！韓天才射手金濟德「沉穩射出10分」　超神畫面瘋傳

18歲「歐洲最美公主」現身巴黎奧運！勾妹妹自拍、跳舞展親民

美選手奧運痛失至親！強忍悲痛打贏對手　塞納河上撒花悼念

新婚之夜「俄23歲新娘」全裸詭異墜15樓亡！　丈夫否認涉案

奧運真的是性愛天堂！選手一下機就急著約炮　交友軟體被灌到當機

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高　重回百萬大關

劉宛渝飛靶首日資格賽暫居第11　43歲5屆元老林怡君名列第28

台鐵和平=崇德8／3搶通單線　一圖看客運接駁

蠟筆小新聯名「蜜桃方度乳酪蛋糕」　綿密口感＋酸甜內餡只要銅板價

點無糖「糖分卻爆表」！營養師揭手搖飲陷阱：喝下肚都是油

宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」8／15熄燈！老闆不捨曝原因

外資單日賣超236億元！買賣超冠軍都是ETF　「巨嬰」被狠砍上榜

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！腸道被咬破腹痛求救　洞口挖出檸檬

幕後／賴清德深夜守電視看奧運！　白天開會空檔大聊心疼楊勇緯

李千娜產後4個月「恢復神級身材」！　鬆口想和黃尚禾再拼第二胎

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

NBA球員轉戰沙灘排球　奧運又贏了

瓦格納遭屠殺　烏克蘭宣稱參與

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

更多熱門

相關新聞

埃及選手懷孕7個月仍上場擊劍　施景中：不可能冒險

埃及選手懷孕7個月仍上場擊劍　施景中：不可能冒險

巴黎奧運一名擊劍選手賽後透露自己懷有7個月身孕，讓各界相當吃驚。台大醫院婦產部產科主任施景中表示，奧運選手背後的團隊一定相當專業，經過評估後確認可上場，因為國家隊不會讓她冒險做超過身體負荷的事情。但若是一般孕婦，平時除了固定的耗氧運動，若強度較大的建議尋求專業協助。

教練期盼王冠閎準決賽「放開游」

教練期盼王冠閎準決賽「放開游」

拳擊甜心黃筱雯惜敗　巴黎奧運無緣8強

拳擊甜心黃筱雯惜敗　巴黎奧運無緣8強

英舞蹈班砍人釀2死9傷　泰勒絲回應了

英舞蹈班砍人釀2死9傷　泰勒絲回應了

戴宇軒射箭個人賽6比0挺進32強

戴宇軒射箭個人賽6比0挺進32強

關鍵字：

英國2024奧運2024奧運國際2024奧運跳水湯姆戴利Tom Daley

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

台北超商寶可夢機台大撤場

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面