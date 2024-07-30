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妹子被讚「有氣質」卻讓她焦慮失眠　全網一面倒

一名妹子常常被稱讚「有氣質」，卻讓她懷疑是不是自己不夠漂亮。示意圖，非當事人（東方IC）

▲一名妹子常常被稱讚「有氣質」，卻讓她懷疑是不是自己不夠漂亮。示意圖，非當事人（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被形容「有氣質」應該是個會令人心花怒放的讚美，但一名網友昨（28日）卻沮喪地在Dcard上發文詢問：「被稱讚有氣質是不夠漂亮嗎？」而大多數網友也一面倒留言回應。

原PO表示，從小到大最常收到的稱讚就是「有氣質」，而不認識的人中，10個有9個會猜她的職業是空服員或模特兒等，這個看似很讓人開心的稱讚，在原PO心裡卻有著另一種感覺。

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「我想主要是因為我算高瘦型的女孩子」，原PO補充到，她身高168公分，體重則是50公斤，平常在路上也很少被搭訕，「其實一直以來的容焦（意指容貌焦慮）也沒有這麼嚴重，只是還是會忍不住覺得，是不是因為沒有到漂亮，被看到的最大特點才是『有氣質』呀...」。

原PO也提到，朋友認為她的五官雖然分開看不怎麼樣，但組合在一起的整張臉是很和諧的那種，也常常被說本人比照片更好看。儘管如此，原PO依然焦慮得失眠，對於自己的容貌很是糾結。

文章曝光，許多暖心網友在底下留言，「漂亮打扮得出來，氣質是沒辦法的哦」「漂亮只有臉漂亮，但氣質是臉+整體（談吐、穿著、給人的感覺），是一朝一夕培養出來的」「被誇獎有氣質我會很開心耶！感覺妳是個很有氛圍感的漂亮女孩」「氣質絕對是比漂亮更高等級的稱讚」。


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