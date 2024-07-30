婆婆一年給20萬飯錢！她一算「我要倒貼」　兩派吵翻：你不用出嗎

▲婆婆拿20萬元，要原PO負責煮飯。 （示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

要用什麼方式拒絕婆婆？近日有網友發文透露，婆婆拿了20萬元給她，要她這一年負責煮中餐和晚餐，但是她怎麼算都覺得划不來，她該怎麼拒絕才好？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆日前拿了20萬元給她，要她這一年每天負責煮中餐、晚餐，「中餐公公、婆婆跟我3人，晚上老公下班、小孩下課5人」。

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原PO聽到婆婆的話後，稍微算了一下，卻發現「怎麼算我都要倒貼」，因此她現在就很煩惱，不知道要用什麼方式婉拒，她實在不想要破壞家中氣氛。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是僕人嗎」、「換你給她20萬，她煮」、「你給婆婆30萬跟她說，媽媽你煮就好，我努力賺錢」、「請她拿這20萬聘一個人來家裡煮飯，讓她自己去處理」、「一天兩餐只能花547元還沒工錢！太傻眼了吧！吃米不知道米價嗎」。

不過也有網友表示，「真好，婆婆還會拿錢給你」、「一個月20萬？這我可以」、「不錯了，很多人沒給錢還不是每餐都要吃」、「你實際上只有煮公婆的午晚餐而已，哪裡倒貼？你自己小家庭都不用出錢嗎」、「其實先生、小孩跟你的費用，應該要自己承擔，公婆的20萬應該只包含他們兩個人的餐費」。

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