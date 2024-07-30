　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆一年給20萬飯錢！她一算「我要倒貼」　兩派吵翻：你不用出嗎

▲▼煮飯 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婆婆拿20萬元，要原PO負責煮飯。 （示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

要用什麼方式拒絕婆婆？近日有網友發文透露，婆婆拿了20萬元給她，要她這一年負責煮中餐和晚餐，但是她怎麼算都覺得划不來，她該怎麼拒絕才好？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆日前拿了20萬元給她，要她這一年每天負責煮中餐、晚餐，「中餐公公、婆婆跟我3人，晚上老公下班、小孩下課5人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到婆婆的話後，稍微算了一下，卻發現「怎麼算我都要倒貼」，因此她現在就很煩惱，不知道要用什麼方式婉拒，她實在不想要破壞家中氣氛。

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是僕人嗎」、「換你給她20萬，她煮」、「你給婆婆30萬跟她說，媽媽你煮就好，我努力賺錢」、「請她拿這20萬聘一個人來家裡煮飯，讓她自己去處理」、「一天兩餐只能花547元還沒工錢！太傻眼了吧！吃米不知道米價嗎」。

不過也有網友表示，「真好，婆婆還會拿錢給你」、「一個月20萬？這我可以」、「不錯了，很多人沒給錢還不是每餐都要吃」、「你實際上只有煮公婆的午晚餐而已，哪裡倒貼？你自己小家庭都不用出錢嗎」、「其實先生、小孩跟你的費用，應該要自己承擔，公婆的20萬應該只包含他們兩個人的餐費」。

開箱9大品牌鳳梨酥！真實心得一次看

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝
快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強
雞排妹向整形診所求償150萬　敗訴確定
快訊／戴宇軒射箭個人賽首戰6比0完封對手　挺進32強
中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍
凱米停電他外出充手機！　遭落石爆頭慘死
台達電高管淪間諜！偷1.6億機密跳槽大陸
陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見
快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

強震受損！台11線牛山段施工　7／30至8／12單線雙向通行

蘇花和仁至崇德7／30下午5時搶通　行車資訊一次看

快訊／桃園龍潭大停電2631戶受影響...兇手是鳥　已全數修復

明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」

快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

外送員被求幫1事「可現賺300塊」　一票看了笑慘：太恐怖了

婆婆一年給20萬飯錢！她一算「我要倒貼」　兩派吵翻：你不用出嗎

致力落實數位平權　中華電信深耕數位賦能結合科技與數位資源　照顧多元族群

凱米「軟封城」新冠疫情大降38%！羅一鈞曝趨勢：本周恐一小波反彈

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

強震受損！台11線牛山段施工　7／30至8／12單線雙向通行

蘇花和仁至崇德7／30下午5時搶通　行車資訊一次看

快訊／桃園龍潭大停電2631戶受影響...兇手是鳥　已全數修復

明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」

快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

外送員被求幫1事「可現賺300塊」　一票看了笑慘：太恐怖了

婆婆一年給20萬飯錢！她一算「我要倒貼」　兩派吵翻：你不用出嗎

致力落實數位平權　中華電信深耕數位賦能結合科技與數位資源　照顧多元族群

凱米「軟封城」新冠疫情大降38%！羅一鈞曝趨勢：本周恐一小波反彈

新買變頻冷氣「開25度卻不涼」　致命傷曝光！台電示警：超耗電

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

台股波動加劇「獲利機會在哪？」　專家：下半年分批布局成訣竅

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強

會胖竟是營養不良！醫列「3大症狀」自測中招沒

來台參加會展順道旅遊可申請2千元補助　貿協會展辦公司承辦

翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

小黑豬逃家逛大街！　3黑絲襪OL神勇制伏

生活熱門新聞

台北超商寶可夢機台大撤場

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

可能還有颱風！　最新預測曝

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　獨守宜蘭空閨　

快訊／對流旺盛！12縣市大雨特報　下到晚上

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

日本人6特徵形容台女！一票笑了：大實話

更多熱門

相關新聞

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

「知道婆婆是這種人，請問各位前輩還會繼續到下個階段嗎？」一名女網友發文表示，因為預售屋還沒蓋好，所以她和男友討論後，決定先住「準」婆家。只是她實際住了1、2個月後，卻發現「巫婆現形」，讓她實在受不了，「這段感情要進入下一階段（結婚），我真的不敢想了」。

行李箱被借走！她想拿回「婆家卻說愛計較」

行李箱被借走！她想拿回「婆家卻說愛計較」

颱風天「全家等吃飯」　她煮完卻被嫌

颱風天「全家等吃飯」　她煮完卻被嫌

颱風前搶菜！一停電「菜全爛光」她轟浪費錢

颱風前搶菜！一停電「菜全爛光」她轟浪費錢

婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　鄉民提1招善意謊言被讚爆

婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　鄉民提1招善意謊言被讚爆

關鍵字：

煮飯婆婆毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

台北超商寶可夢機台大撤場

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面