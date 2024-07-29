阿部一二三「柔道摘金」2連霸　教練揭魔鬼訓練菜單：不輸健美選手

▲阿部一二三在柔道66公斤量級賽，成功完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運男子柔道66公斤量級賽，由日本選手阿部一二三奪下金牌，創下二連霸的亮眼成績。如今，教練也披露他的魔鬼訓練菜單，包括培養爆發力的「150階樓梯衝刺」，使其身材「不輸給健美選手」。

29歲的阿部一二三來自神戶市，目前世界排名第5，曾獲2屆世界柔道錦標賽冠軍，在上屆東京奧運，也與同為柔道選手的妹妹阿部詩，締造「兄妹奪金」的佳話。

儘管妹妹今年第二輪「爆冷門」落敗，阿部一二三仍挺進決賽，並且擊敗巴西好手利馬（William Lima）奪金，這不僅是他的二連霸，也是日本柔道的第50枚奧運金牌。

日媒《報知新聞社》報導，33歲教練寺田健太郎透露，在備戰巴黎奧運的過去3年多，阿部一二三堅持每周2次的「150階樓梯衝刺」訓練、每周1次重量訓練、每周1至2次的循環訓練。

其中，「150階樓梯衝刺」是為了培養瞬間爆發力。阿部一二三必須在共計200階的樓梯之中，只跑150階，並且往返10趟，因為「如果跑到頂端，休息時間會變長，動作也會失去連貫性，降低訓練品質。」隨著3年來的努力不懈，他的個人最佳紀錄，也從16至17分鐘，縮短至現在的15分鐘。

寺田健太郎曾有參加健美比賽的經驗，就連他也對阿部一二三的身材給予高度評價，「他真的有不輸健美選手的身材，非常帥氣」，也正是歷經鍛鍊的身體，成就了今年的二連霸佳績。