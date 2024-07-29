爸病逝！哥不滿妹妹「擅自海葬」怒告求償　法官判賠1元理由曝

▲男子不滿妹妹瞞著他將父親的骨灰海葬，一狀告上法院。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸吉林省遼源市中級人民法院近日審理一起案件，一名女子單方面決定海葬爸爸骨灰，哥哥為此鬧上法院，控妹妹亂丟爸爸骨灰，最後法院判妹妹要賠償1元人民幣（約新台幣4.5元）。

據《法治日報》報導，張父在2021年病逝，骨灰放在遼源市殯儀館，而張女領了父親骨灰，拿到寧省某地海葬，哥哥知情後，控妹妹在他不知情的情況下做此事，一狀告上法院，要妹妹賠10萬元人民幣（約新台幣45.2萬元），還要賠禮道歉。

哥哥說，妹妹長期在外地生活，平常也不回家看爸爸，和爸爸關係疏遠，父親生前做了4次大手術，她也不聞不問，擅自依爸爸遺願海葬，也沒跟他說一聲。

一審、二審法院認為，張女行為不構成侵害人權，而張父生前希望海葬，應該得到尊重，她只是履行應盡的義務，判張男敗訴，張男不服又上訴。對此，妹妹表示，海葬父親沒聯絡哥哥，她也很後悔，她有道歉但哥哥不接受。

法官說，張男不知道父親遺願，出殯也沒跟妹妹商量，對妹妹的海葬行為還追究到法院，沒有事實依據，也有違公序良俗，最後，法院判張女要賠哥哥1元人民幣（約新台幣4.5元）。

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