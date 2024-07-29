　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

爸病逝！哥不滿妹妹「擅自海葬」怒告求償　法官判賠1元理由曝

女兒幫爸爸海葬，法院判她要賠哥哥4.5元。（示意圖／Pexels）

▲男子不滿妹妹瞞著他將父親的骨灰海葬，一狀告上法院。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸吉林省遼源市中級人民法院近日審理一起案件，一名女子單方面決定海葬爸爸骨灰，哥哥為此鬧上法院，控妹妹亂丟爸爸骨灰，最後法院判妹妹要賠償1元人民幣（約新台幣4.5元）。

據《法治日報》報導，張父在2021年病逝，骨灰放在遼源市殯儀館，而張女領了父親骨灰，拿到寧省某地海葬，哥哥知情後，控妹妹在他不知情的情況下做此事，一狀告上法院，要妹妹賠10萬元人民幣（約新台幣45.2萬元），還要賠禮道歉。

哥哥說，妹妹長期在外地生活，平常也不回家看爸爸，和爸爸關係疏遠，父親生前做了4次大手術，她也不聞不問，擅自依爸爸遺願海葬，也沒跟他說一聲。

一審、二審法院認為，張女行為不構成侵害人權，而張父生前希望海葬，應該得到尊重，她只是履行應盡的義務，判張男敗訴，張男不服又上訴。對此，妹妹表示，海葬父親沒聯絡哥哥，她也很後悔，她有道歉但哥哥不接受。

法官說，張男不知道父親遺願，出殯也沒跟妹妹商量，對妹妹的海葬行為還追究到法院，沒有事實依據，也有違公序良俗，最後，法院判張女要賠哥哥1元人民幣（約新台幣4.5元）。

延伸閱讀
護理師喊去找櫃檯「喇吉」！阿公睜大眼：啥米？這麼好康　爆笑真相曝
演唱會倒數3天　五月天石頭突驚爆「停止活動」！相信音樂揭原因
受刑人下工場「偷吃煎蛋」遭獄方區隔處分　他怒提國賠贏了

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝
快訊／卓冠廷爆料「塞人寄生高虹安」挨告　柯文哲吞敗了
彰化蚵田慘況曝！　500多公頃全死光
「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現
6月才來台　天使萌「無預警宣布將引退」
99歲阿公受困在「台中最邊邊」　斷糧5天求援
全球第一高！　奧運金牌獎金2400萬
西門町「煎餃戰芭樂」！　碰一聲炸開路人驚嚇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾放話要拿4枚金牌！「中國蛙王」決賽大崩壞　只排第7

爸病逝！哥不滿妹妹「擅自海葬」怒告求償　法官判賠1元理由曝

蘇州工業園局長遭下屬檢舉貪腐！涉官員集體腐敗　金額超7650萬

香港「擊劍女神」金牌獎金2400萬元！今年剛調漲「全球第一高」

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

湖南多地降雨量「破歷史極值」！　8個村子遇特大暴雨失聯

「小林志玲」江旻憓奪金　盤點香港奧運史上「3枚金牌」

中國「蝶后」張雨霏100公尺蝶泳奪銅淚崩　她自責：執念太深

中國女將奪金「霸氣公主抱隊友」　定義兩人關係「一生難得摯友」

滑雪女神谷愛凌「出戰巴黎奧運」！只準備三周：人生中第一場

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

李珠珢綁雙馬尾可愛亮相！　起亞虎啦啦隊秀中文超親民

曾放話要拿4枚金牌！「中國蛙王」決賽大崩壞　只排第7

爸病逝！哥不滿妹妹「擅自海葬」怒告求償　法官判賠1元理由曝

蘇州工業園局長遭下屬檢舉貪腐！涉官員集體腐敗　金額超7650萬

香港「擊劍女神」金牌獎金2400萬元！今年剛調漲「全球第一高」

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

湖南多地降雨量「破歷史極值」！　8個村子遇特大暴雨失聯

「小林志玲」江旻憓奪金　盤點香港奧運史上「3枚金牌」

中國「蝶后」張雨霏100公尺蝶泳奪銅淚崩　她自責：執念太深

中國女將奪金「霸氣公主抱隊友」　定義兩人關係「一生難得摯友」

滑雪女神谷愛凌「出戰巴黎奧運」！只準備三周：人生中第一場

曾放話要拿4枚金牌！「中國蛙王」決賽大崩壞　只排第7

中國女籃吞敗！陸網崩潰　球評問一句話遭炎上：爹味十足

英國跳水王子登封大秀六塊肌人魚線！除了織毛線還會拍帥照超圈粉

《櫻桃小丸子》山田同學聲優敗血症逝！享壽83歲…死訊藏3月才公開

阿喜曬瀑布濕身辣照！　側身曲線曝光網嗨：美到炸裂

台鐵合作中華郵政首賣「6大商品曝光」　8月起i郵購販售

百萬YTR金針菇脫了！泰國「解放比基尼」鉛筆腿被看光 5萬人朝聖讚爆

運動迷觀賽最愛「3大美食」曝光！Uber Eats最新限時優惠快收

台中福華父親節蛋糕超賣3倍！反應太熱急喊卡　85ºC也推優惠抽獎

美國科技股上半年「大漲近3成」　投資專家：可趁回檔時布局

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

大陸熱門新聞

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

香港「擊劍女神」奪金牌　獎金2400萬元！

湖南山體滑坡沖垮民宿！15人遭活埋亡

中國跳水女將奪金「公主抱隊友」

滑雪女神谷愛凌出戰巴黎奧運！只準備三周

中國「蝶后」張雨霏100m蝶泳奪銅淚崩

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

全紅嬋每天都因跳「207C」受折磨

香港擊劍正妹江旻憓奪金！文武雙全法學高材生

中國羽球「臥槽姐」出戰！疑又忍不住

中菲達成共識　菲派一艘船向仁愛暗沙補給

小林志玲江旻憓奪金　盤點香港奧運史上3枚金牌

香港首金「擊劍女神」　擇友條件曝光！

陸船翻覆案明協商　歸還遺體、船隻並發撫慰金

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

明「全台下2天」　雨最大地區曝

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面