無症狀！門諾檢查186人4成患脂肪肝　醫：飲酒、體重過重小心

▲門諾醫院推動肝病防治186人參與超音波篩檢 脂肪肝佔比近四成。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了提升大眾對肝病的重視，同時響應7月28日世界肝炎日，門諾醫院受肝病防治學術基金會之邀，舉辦了免費腹部超音波篩檢活動。今年共有186人參與檢查，報告顯示正常者為60人，異常者為126人，其中72人檢測出脂肪肝，佔比高達39%。



躺在檢查床上，48歲身材壯碩的受檢民眾呂先生，原以為自己身體很健康，應該可以安全過關，沒想到第一次做肝臟超音波檢查便被醫師診斷出患有中度脂肪肝，讓他直呼不敢相信！經醫師詢問後，李先生才道出平日喜歡小酌的習慣。在護理師詳細的衛教後，李先生表示，還好有來做這項檢查，以後會更加注意生活習慣與飲食的調整。

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▲受檢民眾呂先生，原以為自己身體很健康，沒想到第一次做肝臟超音波，竟發現中度脂肪肝。



門諾醫院肝病防治中心主任鄭穆良表示，脂肪肝可分成酒精性及非酒精性，酒精性脂肪肝顧名思義就是與飲酒相關，酒精濃度越高，對肝的傷害越大，以國人常喝的啤酒來說，酒精濃度5%，一天喝超過一罐350c.c，就算超標。非酒精性脂肪肝常見為體重過重，其餘如高血脂、尤其是三酸甘油酯過高的人，糖尿病控制不良、C型肝炎、服用類固醇、賀爾蒙類藥物等也是引起脂肪肝的因素。

醫師進一步說，脂肪肝一般沒有症狀，在臨床上，有百分之八十的脂肪肝患者未見任何不適，經常是藉由健康檢查發現，或者因為肝功能異常升高才會出現如疲倦、噁心、厭食、黃疸、右上腹腫脹等肝炎症狀。早期脂肪肝，是有機會回復正常狀態的，無論是酒精性或是非酒精引起，透過飲食控制、運動、減重等都有機會改善。如果被診斷為脂肪肝，定期安排腹部超音波以及抽血的追蹤，才能早期知到脂肪肝的變化，早期給予預防及治療。

▲醫師建議自身如有BC型肝炎、肝硬化、長期酗酒或肝癌家族史一定要定期追蹤。



值得一提的還有，此次肝臟超音波篩檢活動除了有3位醫師親自執行檢查外，現場還安排了多位護理師進行衛教宣導。包括總執行長張文信、院長莊永鑣以及副院長王志弘也都親身參與這項檢查，並鼓勵民眾關心自己的健康，遠離肝病的威脅。



鄭穆良強調，肝臟是沉默的器官，往往等到出現明顯症狀時才就醫幾乎都已末期，建議民眾平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查，自身如有B、C型肝炎、肝硬化、長期酗酒或肝癌家族史等民眾，一定要定期追蹤，唯有早期發現早期治療才是救命關鍵。