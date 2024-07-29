　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無症狀！門諾檢查186人4成患脂肪肝　醫：飲酒、體重過重小心

▲門諾醫院推動肝病防治186人參與超音波篩檢 脂肪肝佔比近四成。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院推動肝病防治186人參與超音波篩檢 脂肪肝佔比近四成。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了提升大眾對肝病的重視，同時響應7月28日世界肝炎日，門諾醫院受肝病防治學術基金會之邀，舉辦了免費腹部超音波篩檢活動。今年共有186人參與檢查，報告顯示正常者為60人，異常者為126人，其中72人檢測出脂肪肝，佔比高達39%。
 
躺在檢查床上，48歲身材壯碩的受檢民眾呂先生，原以為自己身體很健康，應該可以安全過關，沒想到第一次做肝臟超音波檢查便被醫師診斷出患有中度脂肪肝，讓他直呼不敢相信！經醫師詢問後，李先生才道出平日喜歡小酌的習慣。在護理師詳細的衛教後，李先生表示，還好有來做這項檢查，以後會更加注意生活習慣與飲食的調整。

▲門諾醫院推動肝病防治186人參與超音波篩檢 脂肪肝佔比近四成。（圖／門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

受檢民眾呂先生，原以為自己身體很健康，沒想到第一次做肝臟超音波，竟發現中度脂肪肝。
 
門諾醫院肝病防治中心主任鄭穆良表示，脂肪肝可分成酒精性及非酒精性，酒精性脂肪肝顧名思義就是與飲酒相關，酒精濃度越高，對肝的傷害越大，以國人常喝的啤酒來說，酒精濃度5%，一天喝超過一罐350c.c，就算超標。非酒精性脂肪肝常見為體重過重，其餘如高血脂、尤其是三酸甘油酯過高的人，糖尿病控制不良、C型肝炎、服用類固醇、賀爾蒙類藥物等也是引起脂肪肝的因素。

醫師進一步說，脂肪肝一般沒有症狀，在臨床上，有百分之八十的脂肪肝患者未見任何不適，經常是藉由健康檢查發現，或者因為肝功能異常升高才會出現如疲倦、噁心、厭食、黃疸、右上腹腫脹等肝炎症狀。早期脂肪肝，是有機會回復正常狀態的，無論是酒精性或是非酒精引起，透過飲食控制、運動、減重等都有機會改善。如果被診斷為脂肪肝，定期安排腹部超音波以及抽血的追蹤，才能早期知到脂肪肝的變化，早期給予預防及治療。

▲門諾醫院推動肝病防治186人參與超音波篩檢 脂肪肝佔比近四成。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師建議自身如有BC型肝炎、肝硬化、長期酗酒或肝癌家族史一定要定期追蹤。
 
值得一提的還有，此次肝臟超音波篩檢活動除了有3位醫師親自執行檢查外，現場還安排了多位護理師進行衛教宣導。包括總執行長張文信、院長莊永鑣以及副院長王志弘也都親身參與這項檢查，並鼓勵民眾關心自己的健康，遠離肝病的威脅。
 
鄭穆良強調，肝臟是沉默的器官，往往等到出現明顯症狀時才就醫幾乎都已末期，建議民眾平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查，自身如有B、C型肝炎、肝硬化、長期酗酒或肝癌家族史等民眾，一定要定期追蹤，唯有早期發現早期治療才是救命關鍵。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝
快訊／卓冠廷爆料「塞人寄生高虹安」挨告　柯文哲吞敗了
彰化蚵田慘況曝！　500多公頃全死光
「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現
6月才來台　天使萌「無預警宣布將引退」
99歲阿公受困在「台中最邊邊」　斷糧5天求援
全球第一高！　奧運金牌獎金2400萬
西門町「煎餃戰芭樂」！　碰一聲炸開路人驚嚇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵合作中華郵政首賣「6大商品曝光」　8月起i郵購販售

台中福華父親節蛋糕超賣3倍！反應太熱急喊卡　85ºC也推優惠抽獎

快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝

十盛摻奶精「1成分」害人破戒！醫怒酸：沒買1送1解決不了的事

理工、醫學錄取門檻上升5至7級分　補教估台大醫288級分

彰化蚵田慘況曝！500多公頃報銷幾全死光　蚵民心碎欲哭無淚

汽燃費截止倒數2天「671萬車主還沒繳」　逾期最高罰3千元

全球人口第2！參加奧運選手人數排行「中國不在前3」網曝關鍵

戴資穎奧運強攻帥炸！粉絲驚見「那是喉結嗎」　照片曝光

快訊／午後雨彈來襲！9縣市大雨特報　下到入夜

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

李珠珢綁雙馬尾可愛亮相！　起亞虎啦啦隊秀中文超親民

台鐵合作中華郵政首賣「6大商品曝光」　8月起i郵購販售

台中福華父親節蛋糕超賣3倍！反應太熱急喊卡　85ºC也推優惠抽獎

快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝

十盛摻奶精「1成分」害人破戒！醫怒酸：沒買1送1解決不了的事

理工、醫學錄取門檻上升5至7級分　補教估台大醫288級分

彰化蚵田慘況曝！500多公頃報銷幾全死光　蚵民心碎欲哭無淚

汽燃費截止倒數2天「671萬車主還沒繳」　逾期最高罰3千元

全球人口第2！參加奧運選手人數排行「中國不在前3」網曝關鍵

戴資穎奧運強攻帥炸！粉絲驚見「那是喉結嗎」　照片曝光

快訊／午後雨彈來襲！9縣市大雨特報　下到入夜

中國女籃吞敗！陸網崩潰　球評問一句話遭炎上：爹味十足

英國跳水王子登封大秀六塊肌人魚線！除了織毛線還會拍帥照超圈粉

《櫻桃小丸子》山田同學聲優敗血症逝！享壽83歲…死訊藏3月才公開

阿喜曬瀑布濕身辣照！　側身曲線曝光網嗨：美到炸裂

台鐵合作中華郵政首賣「6大商品曝光」　8月起i郵購販售

百萬YTR金針菇脫了！泰國「解放比基尼」鉛筆腿被看光 5萬人朝聖讚爆

運動迷觀賽最愛「3大美食」曝光！Uber Eats最新限時優惠快收

台中福華父親節蛋糕超賣3倍！反應太熱急喊卡　85ºC也推優惠抽獎

美國科技股上半年「大漲近3成」　投資專家：可趁回檔時布局

淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！　泡水汽機車有補助

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊

今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

快訊／午後雨彈來襲！9縣市大雨特報　下到入夜

飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

好運到！　4生肖風雨過後發了

最強天赦日來了！巧遇關公聖誕「3星座」財運特旺

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

「臨官星」加持！5生肖下半年逆轉勝

巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

更多熱門

相關新聞

國小生放暑假變胖！醫檢查：險蛀牙　天天1習慣害的

國小生放暑假變胖！醫檢查：險蛀牙　天天1習慣害的

適逢暑假，牙醫師表示，不少孩童會拿著學校開的口腔檢查單到診所檢查。牙醫師說，近日有一名國小學童到診所時，發現他與三個月前相比似乎變胖，牙齒表面也出現脫鈣的情況，也就是齲齒前症狀。一問之下才知道，暑假期間，他每天都在家，一天更要喝2杯含糖飲料，除了體重變重，牙齒也受到影響。

B肝、C肝是肝癌主因　醫籲善用免費篩檢保肝

B肝、C肝是肝癌主因　醫籲善用免費篩檢保肝

竹科工程師「3年胖38公斤」！健檢全紅字　確診糖尿病

竹科工程師「3年胖38公斤」！健檢全紅字　確診糖尿病

高溫高濕更易熱傷害　幾種症狀無法緩解速求醫

高溫高濕更易熱傷害　幾種症狀無法緩解速求醫

30歲OL蔬果汁2天1瓶！喝成重度脂肪肝

30歲OL蔬果汁2天1瓶！喝成重度脂肪肝

關鍵字：

症狀門諾檢查脂肪肝飲酒體重過重

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

明「全台下2天」　雨最大地區曝

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面