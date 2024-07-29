白挺高虹安稱停職違憲　周玉蔻：民調崩跌、泡沫化指日可待

▲高虹安。（資料照／新竹市府提供）



實習記者歐承翰／台北報導

新竹市長高虹安遭控立委任內詐領助理費，日前一審判7年4個月徒刑，當日自行退黨，並遭內政部停職，而民眾黨立委張啓楷28日仍力挺高並非在市長任內貪污，停職一舉根本是「違憲」。對此，資深媒體人周玉蔻昨天（28日）表示，民眾黨迷失在網路聲量之中，不了解民眾反貪污的情緒，若持續僵著將導致民調崩跌，泡沫化指日可待。

對於高虹安被停權，張啓楷怒轟，根本是「竹篙湊菜刀」。周玉蔻28日於臉書撰文表示，貪污就是貪污，不論金額大小；不管何時犯案，一審判決，地方首長立即停職，這是中華民國的法律。

周玉蔻指出，高虹安和她所屬的民眾黨，自26日台北地院宣判至今，唯一具體回應僅是高虹安退黨，還在大聲罵法官。其他人的反應，除了館長獨樹一幟罵了一頓高虹安外，仔細看來，非但不堪卒睹，基本護航的論述都荒腔走板、經不起考驗。

周玉蔻強調，柯文哲裝儍說胡話，高沒有貪污企圖之稱，連大部分小草都不敢加碼呼應。而黃國昌最投機，支持她上訴，還不如他的老搭檔陳之漢，一句「丟臉」乾淨利落。

周玉蔻提到，張啓楷揚言，高虹安貪污案不在市長任內，不應該剝奪高的市長工作權。張還建議高虹安去申請假處分，幸好他是不分區立委，否則這番話可能要惹來罷免怒潮了。她認為，張是一個老實人，專業領域在政府預算，這話不知道誰教的，猜是設陷阱要害他。

周玉蔻質疑，照張啓楷的理論，有貪污或洗錢前科者無權從政豈不也違憲？她也建議，民眾黨及張啓楷真有勇氣就聲請釋憲。而且，鄭文燦為什麼要辭去海基會董事長職務？張委員應該幫忙罵一下賴政府，伸張鄭前市長的人權。

周玉蔻認為，一審宣判後，白營一籌莫展，還在流血，拿不出任何止血的危機處理方案。她批民眾黨，這群迷失在網路聲量的傢伙，太不了解台灣民眾超越意識形態的反貪污情緒。清廉政治，福至心靈，睜一隻眼閉一隻眼，貪污案沒被抓到，相安無事；法院判刑了，懺悔道歉、切割改進，是基本盤，是台灣版政治文化。像這樣僵在那裡，全黨上下內外鬼打牆，理不直氣難壯，繼續下去，民調崩跌、支持力道泡沬化指日可待。