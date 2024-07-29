蘇州工業園局長遭下屬檢舉貪腐！涉官員集體腐敗　金額超7650萬

記者鄭思楠／綜合報導

蘇州工業園區爆出貪腐醜聞！一名自稱是2018屆北京清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員的馬姓男子，28日在網上實名舉報蘇州工業園區商務局長祝歡及團夥，在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金、進行利益輸送等問題，涉案金額不低於1,700萬元人民幣（約合新台幣7,650萬元）。

據《華商網》報導，7月28日，網上一段1分50秒的實名舉報影片引發關注。影片中的舉報男子戴著眼鏡和帽子，手中拿著一個身分證，他介紹稱自己姓馬，是江蘇蘇州工業園區商務局的一名科員，他實名向蘇州市紀委監委舉報該市工業園區商務局局長祝歡在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金，向省委巡視組提供虛假材料，同時還涉嫌學歷造假。

他舉報說，2023年3月13日，蘇州市紀委監委正式受理了他的舉報，但時至今日沒有得到消息回饋，「我向他們提供了大量的合約、票據、詢價紀錄單、通話錄音、微信聊天紀錄以及郵件帳目等材料，擬證明祝歡等人在向相關公司進行課題和會展服務採購時長期內定中標方，使用同一人名下公司等進行圍標、串標，並向江蘇省委巡視組提供虛假材料等事實。」

他稱，自己在工作中完成了生物醫療全產業鏈的制度創新，以及融入虹橋北向拓展帶方案等重要工作成果，沒想到2021年6月7日無妄之災降臨，他因拒絕參與祝歡等人在政府採購中的違規違法活動，此後長期遭到報復，他所有的主要成果被剝奪，「今年2月29日，祝歡公然叫囂說，如果再敢告，就讓公安機關用尋釁滋事罪收拾我。」

馬男說，他今年32歲，江蘇蘇州人，2018年清華大學碩士研究生畢業，2019年通過人才引進來到蘇州工業園區工作。

他說，他在清華大學讀的本科，取得雙學士學位，後來在清華大學讀研期間，被公派到美國哈佛大學做過一段時間的研究工作，來到蘇州工業園區工作後一心埋頭工作中，做出了大量的工作成果，沒想到竟成為祝歡一夥人借助外部採購進行貪腐活動的絆腳石，因拒絕「入夥」遭打擊報復，祝歡還將報復對象擴大到所有有志於參與蘇州工業園區建設的清華畢業生，「他們一夥的涉案金額不低於1700萬元，這是一起典型的群腐案件，懇請相關部門以防變拒腐的實際行動挽回財政損失，淨化生態環境。」

▲馬男（左）舉報蘇州工業園區商務局長祝歡（右）及團夥集體貪腐。（合成圖／翻攝自影片、百度百科）

馬男在給蘇州市紀委監委的一封舉報信中稱，2023年12月4日，江蘇省委第二巡視組要求蘇州自貿區綜合協調局（即蘇州工業園區商務局）補充提供材料，局長祝歡發現詢價採購表中兩陪標方的報價超過預算內容，已經違反財務制度，其行為有暴露風險，遂於當天聯繫他人，要求對方立即重造一家公司的投標文件，後來祝歡等人重造一份詢價紀錄表相匹配，修改了預算數字和該公司的報價。

「於是，這同一個項目就有了兩份詢價紀錄表，以及那家公司的兩份投標文件」，馬男說，此後祝歡要求時任營商環境處處長的鬱某等人，將造假的詢價表與投標文件提供給了省委巡視組。

網路公開資料顯示，祝歡，男，1979年12月出生，江蘇蘇州人，2002年8月參加工作，碩士研究生學歷，現任中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區綜合協調局副局長、黨組成員，擬任蘇州工業園區正處職幹部。

舉報人馬男說，祝歡的《幹部任免審批表》中所填學歷為碩士研究生，「但我在學信網中可查的學歷發現他有且僅有蘇州大學日語(外貿日語)專業的本科學歷，畢業時間為2002年6月30日。」

蘇州市政府值班室一名工作人員回應稱，他們已關注到網上舉報並高度重視。同時稱，祝歡屬市管幹部，此事已由蘇州市紀委監委介入調查。

蘇州市紀委監委相關人士稱，針對馬男的舉報，他們會有專人進行核查，一經查實將嚴肅處理。