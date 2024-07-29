一鄉鎮一親子館！吉安兒少家庭福利館上樑　耗資1.5億年底峻工

▲▼上樑典禮由副縣長顏新章擔任主祭官，各相關單位與來賓共同參與祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「吉安兒少家庭福利館」為花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府團隊友善育兒完善兒少福利政策推動之標竿計畫，28日上午舉行上樑典禮，預計今年下半年完工，典禮由副縣長顏新章擔任主祭官，邀請各相關單位與來賓共同參與祈福，完工後將提供托嬰服務、親子服務及青少年福利等整合式社區及家庭服務，打造友善育兒環境、提升家庭關係之幸福城市。

花蓮縣政府為滿足縣內育兒及友善家庭福利需求，布建托育、兒少及家庭服務空間，積極爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，配合縣府自籌，耗資1億5千萬餘元打造「吉安兒少家庭福利館」，去年四月舉行開工動土儀式，28日舉行開工上樑典禮，預計今年12月竣工。

▲吉安兒少家庭福利館去年四月由縣長徐榛蔚主持開工動土儀式。

花蓮為建構「一鄉鎮一親子館」幸福城市之願景，拓及育兒服務以減緩家庭育兒照顧負擔，積極布建公共托嬰中心及托育資源中心（親子館），目前於新秀、花蓮市、吉安（預計今年設立）、鳳林、玉里等五處設立公共托育家園；另有新秀、洄瀾、吉安、光復、豐濱、鳳林、玉里共7處親子館及花蓮婦幼親創園區，以公共資源分擔嬰幼兒家庭照顧負荷。

▲吉安兒少家庭福利館預計今年12月竣工。

縣長徐榛蔚表示，縣府全心全力建置滿足家庭不同成員需求之場館，以家庭為中心，整合托育、兒少及育兒家庭需求，成為花蓮首創一站式社會福利服務館舍，提供給適婚適育的縣民朋友更好的生養環境，鼓勵更多青年朋友在花蓮定居、工作。

▲吉安兒少館為地下1層，地上5層樓建築，完工後提供托嬰、親子服務及青少年福利等整合式社區及家庭服務。

縣府社會處表示，吉安兒少館為地下1層，地上5層樓建物，1樓規劃為托嬰中心，預計收托24名2個月至2歲嬰幼兒；2~3樓為祖孫館，提供0至6歲嬰幼兒及家長托育諮詢、親職教育、親子活動、親銀共融活動：4~5樓為青少年福利服務中心，提供青少年休閒活動場館，培養青少年才藝、增強自信及社會參與。

此外，為協助工程如期如質完工，成立「吉安兒少家庭福利館新建工程廉政平台」，提供民眾即時知悉工程進度與品質，確保各項決策及作業合規、合宜，避免後續爭議，更可彰顯縣府之防貪決心及廉政作風。