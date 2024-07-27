台東「日出之城」街舞大賽　饒慶鈴到場為選手加油

▲台東「日出之城」街舞大賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

KEEP DANCE STUDIO「日出之城 Freestyle Battle Vol.8街舞大賽」於27日在台東市舉行，約70位來自全國各地年輕舞者報名參賽。台東縣長饒慶鈴親自到場為表演者加油打氣，並表示持續推動青年休閒運動、支持街舞及極限運動，鼓勵年輕朋友勇於表達自我、展現創意。

KEEP DANCE STUDIO是2016年蔡仁豪成立的台東街舞教室，帶動地方舞蹈文化。習舞、教舞多年的蔡仁豪想為台東舉辦在地舞蹈比賽，讓青年有機會與外縣市舞者觀摩交流。「日出之城」是臺東當地舉辦大型的Battle活動，除了精采賽事，KEEP DANCE STUDIO在賽前一天安排外縣市專業舞蹈師資舉辦課程，為臺東街舞文化帶來新觀念與技巧。

饒慶鈴提到，2024巴黎奧運正式將「霹靂舞」納入競賽項目，顯見國際對於青年文化的開放與支持，非常支持青年發展多元興趣，將陸續舉辦台東電音派對、東浪嘉年華、協助辦理街舞、極限運動等活動。未來台東將新建首座極限運動公園，與國際接軌，讓青年朋友藉樂舞和創意在各領域找到熱情。

饒慶鈴進一步提到，教舞多年的蔡仁豪是台東之光，也是縣府青年發展委員會第一屆委員，致力推動街舞文化，與青年朋友逐步帶動街舞風潮。透過街舞大賽讓臺東青年有機會與外縣市舞者觀摩交流。感謝「KEEP DANCE STUDIO」團隊及參賽舞者為地方注入活力與豐富創意，期待他們未來為台東藝術舞台帶來豐富能量。

蔡仁豪表示，比賽取為「日出之城 街舞Battle賽」，因為台東是台灣最先看到曙光的城市，擁有完美的藍天綠地與新鮮空氣，只要知道自己優勢，以自己家鄉為傲，讓大家以台東為榮。